Seara de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris va rămâne în istorie nu doar pentru măreția evenimentului, ci și pentru revenirea emoționantă a celebrei Celine Dion. După o pauză de 4 ani, artista de 56 de ani, diagnosticată cu sindromul de tulburare neurologică a persoanei rigide, a oferit un moment de neuitat.

Celine Dion a interpretat piesa „Hymne à l’amour” (Imnul Iubirii) de Edith Piaf, emoționând profund audiența. Evenimentul a avut loc la Turnul Eiffel, unde artista a apărut scăldată în lumină, alături de un pianist, oferind o interpretare plină de sensibilitate și forță.

Această apariție a fost cu atât mai așteptată, având în vedere că Celine nu mai cântase live din 2020, din cauza problemelor de sănătate. „Hymne à l’amour”, cântecul din 1950 scris de Edith Piaf în memoria iubitului ei, boxerul Marcel Cerdan, a fost ales de Celine pentru a transmite un mesaj de dragoste și speranță.

„De fiecare dată când mă întorc la Paris îmi amintesc că mai este atât de multă frumusețe și bucurie de experimentat în lume”, a scris Dion pe rețelele de socializare. „Îmi place Parisul și sunt atât de fericită că mă întorc!”

Recomandări Motivul pentru care Tribunalul București a suspendat procesul lui Liviu Dragnea. Inculpații din dosarul Tel Drum au criticat „ingerințe” ale SRI în viața privată

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Revenirea lui Celine Dion pe scenă la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris a fost un moment emoționant Publicul a fost cucerit de interpretarea sa, care a rezonat puternic în inimile celor prezenți și ale milioanelor de telespectatori din întreaga lume.

Totul despre Celine Dion

Celine Dion, pe numele său complet Céline Marie Claudette Dion, este o cântăreață de muzică pop, textieră și actriță și deținătoare a Ordinului Canadei și a Ordinului Național al Québecului. Ea s-a născut pe 30 martie 1968, în Charlemagne , provincia Québec, din Canada , și este supranumită „regina muzicii pop”. A devenit cunoscută în lumea francofonă după ce René Angélil, ce urma să-i devină soț, și-a ipotecat casa pentru a-i finanța producerea primul album. În 1990 a lansat Unison, material discografic ce i-a adus popularitatea în America de Nord și în alte țări anglofone.

Céline Dion a devenit cunoscută în anii ’80 după câștigarea concursurilor Yamaha World Popular Song Festival și a Eurovisionului. A urmat lansarea mai multor albume în limba franceză, iar în 1986 a semnat un contract cu Sony Records.

Recomandări INTERVIU. Sabin Ciornea, asistentul europarlamentarei Carmen Avram: „Mi-a luat săptămâni să mă descurc pe drumul de la intrarea în Parlamentul European până la biroul în care lucram”

Cariera lui Celine Dion a avut un impact semnificativ în anii ’90, odată cu lansarea unor albume de succes în limba engleză, precum „The Colour of My Love” și „Falling into You”, devenind unul dintre cel mai bine vânduți artiști din istoria muzicii.

În 1999, Celine Dion s-a retras temporar din industria muzicală pentru a se ocupa de familia ei, după ce soțul ei, René Angélil, a fost diagnosticat cu cancer. A revenit în atenția publică în 2002 și a susținut o serie de concerte la Caesar’s Palace din Las Vegas.

Celine Dion a avut o carieră diversificată, fiind influențată de genuri precum rock, R&B, gospel și muzică clasică.

Celine Dion a dezvăluit pentru prima dată fanilor, la sfârșitul anului 2022, că a fost diagnosticată cu o boală neurologică rară, sindromul Stiff Person (SPS), care poate provoca spasme musculare debilitante. Ea a împărtășit prin ce a trecut într-un videoclip emoționant postat pe Instagram, în care a explicat afecțiunea și faptul că aceasta a însemnat că va trebui să își amâne datele din turneu.

FOTO: Hepta

Urmărește-ne pe Google News