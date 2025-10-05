Intrarea triumfală a domnitorului în Alba Iulia, la 1 noiembrie 1599, este considerat unul dintre evenimentele de marcă din istoria românilor. Momentul a marcat și prima unire a celor trei țări române sub conducerea unui singur domnitor. 

Broderie reprezentând intrarea domnitorului Mihai Viteazu în Alba Iulia
Broderie reprezentând intrarea domnitorului Mihai Viteazul în Alba Iulia

Cercetare sistematică și punere în valoare

„Echipa de cercetare de pe bastionul Capistrano a descoperit o parte a structurii porții medievale Sf. Gheorghe și unul dintre pilonii care suprapuneau un turn roman aparținând Porții Praetoria a castrului legiunii a XIII-a Gemina. Planul cetății întocmit de Giovanni M. Visconti în 1711 se poate confirma arheologic. Știm acum unde era localizată Porta Praetoria și putem estima corect traseul incintei estice a castrului, respectiv calcula dimensiunea lui. Partea cea mai grea de aici încolo vine, în ideea cercetării sistematice extensive și a modului de punere în valoare”, afirmă arheologul Anca Timofan, coordonatorul echipei de cercetare. 

Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
Recomandări
Cum era să scape cu achitare Prea Cuviosul Nicodim, după ce a violat doi frați minori. Orgiile sexuale de la Mănăstirea Frăsinei
Zidul din cărămidă descoperit de arheologi reprezintă structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia
Zidul din cărămidă descoperit de arheologi reprezintă structura porții prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia

Potrivit acesteia, poarta prin care a intrat Mihai Viteazul în Alba Iulia reprezenta atunci un sistem fortificat complex, cu barbacană (deschidere îngustă și înaltă) circulară. Poarta Sf. Gheorghe se regăsește imaginată în toate compozițiile artistice de inspirație istorică care au ilustrat momentul triumfal din 1599.

Zona bastionului Sf. Ioan de Capistrano este singura din Cetatea Alba Carolina unde se mai poate cerceta şi documenta zidul estic al castrului roman, alături de poarta principală şi de urmele zidului fortificaţiei medievale, care a reutilizat structura romană. Poarta Sf. Gheorghe este menţionată pe harta din 1867 (Pianta dAlba Iulia) în planurile realizate de arhitectul Giovanni Morando Visconti, în 1711 şi 1714, care au stat la baza construirii cetății actuale, precum şi în descrierile călătorilor străini din secolele XVI-XVII.

Harta cetății medievale din Alba Iulia realizată de Giovanni Visconti
Harta cetății medievale din Alba Iulia realizată de Giovanni Visconti

Complexe arheologice romane și medievale

„Elementele încă vizibile ale castrului legionar de la Apulum, împreună cu datele furnizate de diversele săpături arheologice, permit o imagine clară asupra formei, dimensiunilor şi organizării interne a fortificaţiei. Dintre cele patru laturi, partea estică a fortificaţiei a rămas neexplorată, exceptând cercetările preventive din 2011 şi 2019, când au fost descoperite fundaţiile unui complex care ar putea aparţine băilor militare”, potrivit Muzeului Unirii. 

În 2024, au fost praticate primele secţiuni pe bastionul Sf. Ioan de Capistrano, pentru verificarea stratigrafiei şi evaluarea situaţiei arheologice pe latura de est a castrului, fiind descoperite complexe romane şi medievale.

„Aici timpul a suprapus trei epoci, iar șantierul arheologic pare să deschidă un portal prin care ajungem dintr-o epocă în alta: de la construirea Cetății Alba Carolina în sec. XVIII, spre urmele zidului de incintă al cetății medievale din sec. XVI–XVII și, mai ales, ale celebrei porți Sf. Gheorghe. Sub fundațiile medievale, ajungem în castrul legiunii a XIII-a Gemina, unde aflăm lucruri noi despre elementele de fortificație și organizare internă: zidul de incintă estic, drumul spre Principia – Via Praetoria – și intrarea principală – Porta Praetoria. În același timp, extindem investigațiile în zona băilor din castru (termele militare), descoperite pe latura estică și parțial cercetate în anii trecuți”, afirmă Anca Timofan. 

Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal
Recomandări
Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Lucrările de cercetare sunt finanțate de Consiliul Județean Alba cu 80.000 de lei. Cetatea Alba Carolina, în forma actuală, a fost construită în perioada 1711 – 1738, după proiectul arhitectului Giovanni Morando Visconti, la mai mult de 100 de ani de la momentul intrării lui Mihai Viteazul. Are formă de stea și este prevăzută cu șapte bastioane, bastionul Sf. Capistrano fiind situat în zona de est a fortificației. 

Imagini de la săpăturile arheologice din Cetatea Alba CarolinaIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Opt luni de domnie la Alba Iulia

La momentul 1599 – 1600, când Mihai Viteazul a locuit timp de opt luni la Alba Iulia, cetatea era fortificată cu ziduri din piatră, cu creneluri, întărite de bastioane și turnuri patrulatere sau circulare și era dominată de catedrala gotică și de palatul principilor, fiind un centru de putere al Transilvaniei. Alba Iulia a fost capitala Transilvaniei timp de aproape 150 de ani, în perioada, 1541 – 1690. Ulterior, statutul de capitală a principatului a revenit Sibiului. 

Domnitorul Mihai Viteazul, în anul 1601
Domnitorul Mihai Viteazul, în anul 1601

Intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul în Alba Iulia, împreună cu oastea sa, avea loc la trei zile după biruința de la Șelimbăr (28 octombrie 1599), împotriva armatei Transilvaniei condusă de cardinalul Andrei Báthory. Domnitorul a fost întâmpinat de episcopul romano-catolic şi de către alți nobili din Transilvania, care i-au înmânat cheia Cetăţii de scaun a Ardealului. Și-a stabilit reședința în Palatul Principilor.

Frescă reprezentândui-l pe Mihai Viteazul
Frescă reprezentândui-l pe Mihai Viteazul

„De aici, până în septembrie 1600, el s-a ocupat de organizarea administrativă a principatului, punând pe oamenii săi în cetăți, orașe și în funcții-cheie în consiliul princiar, alături de alţi reprezentanţi ai stărilor. În această perioadă, diverse surse atestă activităţile domnului în Alba Iulia. Dintre ele, rapoartele trimișilor imperiali sunt cele mai bogate în detalii. Acestea relatează pas cu pas întâlnirile oficiale şi cele secrete avute cu domnul fie în sala de consiliu a Palatului Principilor, fie în altă sală mai mică ocupată de el. Tot la Alba Iulia a fost organizată şi dieta din 20-28 noiembrie 1599, în care domnul a solicitat stărilor depunerea jurământului de credinţă faţă de împărat şi faţă de el însuşi în calitate de guvernator”, spune istoricul Cosmin Popa Gorjanu.

Stăpânirea acestuia în Transilvania nu a fost privită cu ochi buni de elitele ardelene, care doreau un principe autohton. Astfel, are loc o răzvrătire a nobilimii ardelene, care, în loc să participe la dieta convocată de Mihai la Sebeș, s-a adunat la Turda, la 1 septembrie 1600. În alianță cu forțele habsburgice ale generalul George Basta, l-au înfrânt pe Mihai Viteazul în bătălia de la Mirăslău, din 16 septembrie 1600. Cu aceasta domnia sa în Transilvania s-a încheiat, Mihai fiind obligat să se retragă în Ţara Românească. Domnitorul avea să moară tot în Transilvania, pe 19 august 1601, lângă Turda, când a fost asasinat de oamenii generalului Basta, aliatul său în victoria obținută la Gurăslău (3 august 1601) împotriva lui Sigismund Báthory.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
Elle.ro
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: „De la jigniri la amenințări cu moartea…”
gsp
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
GSP.RO
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Giulia Cristescu, tânăra româncă în vârstă de 22 de ani care a înființat la Londra o companie de teatru: „Vreau să creez o artă care să rămână vie pentru totdeauna”
Interviu
Știri România 13:00
Giulia Cristescu, tânăra româncă în vârstă de 22 de ani care a înființat la Londra o companie de teatru: „Vreau să creez o artă care să rămână vie pentru totdeauna”
Loto 6/49 din 5 octombrie 2025. Report de peste 7.2 milioane de euro la categoria I
Știri România 10:28
Loto 6/49 din 5 octombrie 2025. Report de peste 7.2 milioane de euro la categoria I
Parteneri
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
Adevarul.ro
Savanții care au aprins imaginația „dacopaților”. Cum au fost transformați strămoșii românilor în super-eroi antici
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Fanatik.ro
1 milion de dolari, preț oficial pentru un bilet la Cupa Mondială din SUA! FIFA a legalizat bișnița și a dat startul nebuniei
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Stiri Mondene 16:06
Motivul pentru care Ștefan Stan a divorțat de mama copiilor. Ce convenție a stabilit cu fosta soție
Cu ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș. Cuplul are o fiică superbă
Stiri Mondene 15:00
Cu ce se ocupă Ioana, soția lui Gabi Tamaș. Cuplul are o fiică superbă
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria"
ObservatorNews.ro
Turistă din Republica Moldova, uimită de băile sărate din Ocna Mureș: "E mai bine ca în Ungaria"
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Lumea întreagă, în lacrimi, după sinuciderea neașteptată a unui star! În puterea vârstei și a carierei, a fost învins de propria durere
Parteneri
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
GSP.ro
S-a lansat noua mașină Dacia! Modelul care i-a dat deja pe spate pe britanici: prețul este mai mic decât al rivalelor
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Mediafax.ro
Monedă cu chipul lui Donald Trump, pregătită pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD.ro
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Redactia.ro
Varza la butoi fără apă: rețetă tradițională pas cu pas
Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod, în Constanța. Ce a ieșit la iveală după tragedie
KanalD.ro
Un tânăr de 24 de ani a murit după ce a căzut cu mașina de pe un pod, în Constanța. Ce a ieșit la iveală după tragedie

Politic

Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Politică 12:50
Cine e Giuliano da Empoli, scriitorul de care nu se mai satură politicienii europeni
Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 10:00
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
Fanatik.ro
Cum arată acum Luminița, soția lui Gică Popescu. Nu mulți știu că este cumnata lui Gică Hagi
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt