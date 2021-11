Un cercetător român la Oxford explică de ce varianta sud-africană poate să afecteze răspunsul imunitar la vaccin

Varianta B.1.1.529 a coronavirusului, care provine din Africa de Sud și căreia urmează să i se dea un nume din alfabetul grecesc – în unele zone este deja numită „Niu” – ridică tot mai multe îngrijorări atât în rândul specialiștilor, cât și al guvernelor lumii. Noua tulpină s-a răspândit cu repeziciune în Africa de Sud, însă a fost identificată și în Botswana, Israel, Hong Kong și Belgia.

Îngrijorările specialiștilor sunt cauzate de faptul că această nouă variantă are 32 de mutații la proteina spike – partea virusului pe care majoritatea vaccinurilor o folosesc pentru a stimula răspunsul imunitar – și ar putea cauza o formă mai gravă a bolii COVID-19.

Ștefan Dascălu, cercetător în imunologie la Universitatea Oxford din Marea Britanie, explică pentru Libertatea cât de periculoasă este noua tulpină sud-africană, ce o deosebește de celelalte mutații ale virusului, dar și cât de eficiente pot fi vaccinurile împotriva acestei variante.

Ștefan Dascălu

Libertatea: De ce a apărut această variantă sud-africană a coronavirusului? Există unele ipoteze că ar proveni de la un pacient cu HIV/ SIDA netratat.

Ștefan Dascălu: Este greu de stabilit exact originea mutației, dar este o teorie plauzibilă. Într-adevăr, în continentul african și în special în partea de sud, există o rată foarte mare a infecțiilor cu virusul HIV. Virusul SARS-CoV-2, infectând un procentaj foarte mare de persoane imunocompromise, poate dobândi aceste mutații într-un mod necontrolat. Presiunea exercitată de sistemul imunitar este absentă, iar aceste mutații pot apărea mult mai ușor decât la o persoană sănătoasă.

Cert este că această tulpină are foarte multe mutații în cadrul proteinei spike, care este și ținta vaccinurilor. Din acest motiv este foarte posibil ca virusul să poată evada răspunsului prin anticorpi dobândit în urma vaccinării.

Deocamdată, se fac evaluări să vedem cum se comportă față de sistemul imunitar, atât post-infecțios, cât și post-vaccinal. Vom trage concluziile odată ce aceste analize vor fi terminate.

De ce mutațiile virusului scad eficiența vaccinurilor

– Au apărut deja unele informații că răspunsul imun după vaccin nu ar fi atât de bun în cazul acestei variante. De ce?

– Nu este încă ceva confirmat, dar este foarte plauzibil. Explicația e următoarea: proteina spike are o formă geometrică, care este recunoscută de anticorpi și de celulele sistemului nostru imunitar. Fiecare mutație reprezintă o modificare a acelei forme geometrice. Anticorpii care recunoșteau o porțiune din proteina Spike anterioară acum s-ar putea să n-o mai recunoască, dacă acele mutații sunt suficient de semnificative pentru a altera structura proteică.

Suntem îngrijorați față de această nouă tulpină pentru că are multe mutații în cadrul proteinei spike și e posibil ca acest lucru să se resimtă și în răspunsul imunitar. Să nu ne imaginăm că va fi atât de diferită acea proteină încât nu va exista niciun răspuns imunitar, dacă am fost vaccinați sau dacă a trecut prin boală. Dar cu siguranță există posibilitatea ca eficacitatea răspunsului imunitar să scadă. Asta încercăm să aflăm în acest moment.

„Virusul nu respectă granițe”

– În timp ce UE are în vedere, unele state au impus deja sistarea legăturilor aeriene cu Africa de Sud. Cât putem vorbi despre stăvilirea răspândirii noii variante?

– Măsurile de restricționare a traficului și de carantinare a persoanelor venite din zonele în care a fost detectată această variantă încetinesc, cu siguranță, răspândirea noii variante. Dar dacă am învățat un lucru până acum, acela este că virusul nu respectă granițe. Răspândirea are loc, din păcate, pornind din cele mai izolate colțuri ale planetei.

– Ne putem aștepta ca aceasta să fie varianta predominantă în valul cinci al pandemiei?

– Dacă va deveni această tulpină dominantă este încă greu de spus. Așteptăm rezultatele evaluărilor care se fac acum. Trebuie să vedem care este potențialul de transmitere și dacă este mai infecțioasă – sunt mulți parametri pe care trebuie să-i evaluăm. Și nu doar pe cei de la nivel celular, despre cât de bun rămâne răspunsul imunitar împotriva acestei noi variante, ci și la nivel populațional. Ne gândim la dinamica tulpinii, la simptomatologia specifică, la infecțiozitate. Din această perspectivă, încă sunt multe necunoscute.

„Vaccinurile pot fi adaptate noilor tulpini”

– Dacă se dovedește că această tulpină e mai infecțioasă și că vaccinurile nu oferă o protecție bună în fața ei, se pot adapta vaccinurile existente, în funcție de această variantă?

– Vaccinurile actuale sunt bazate pe tulpina originală, din Wuhan. Dar s-au făcut studii pe varianta Beta, se fac și pe varianta Delta.

Cu siguranță, în viitorul apropiat, vor fi vaccinuri adaptate la tulpinile din circulație, așa cum se întâmplă și cu vaccinul antigripal.

Nu este un proces foarte complicat, trebuie doar să existe o adaptare logistică. Cel puțin în cazul vaccinurilor pe bază de ARN mesager, procesul de sinteză este foarte simplu de modificat, ținând cont că ele conțin doar instrucțiunea pentru acea proteină spike. Iar instrucțiunea respectivă poate fi modificată în timpul procesului de producere a vaccinurilor într-un mod relativ simplu.

