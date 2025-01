CES 2025: Cum arată mașinile-robot Suzuki care vor acapara industria de transport și nu numai

CES 2025 este cel mai important eveniment de tehnologie la nivel mondial, și are loc la începutul fiecărui an la Las Vegas. Marile companii se întrec în lansări, mai ales în condițiile în care produsele cu adevărat noi apar din ce în ce mai rar. Dacă 2024 a fost un an care a început și s-a terminat sub semnul Inteligenței Artificiale, se pare că 2025 va fi și mai și.