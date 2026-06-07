Cetatea aduce un amestec de istorie și mister pe Clisura Dunării

Dacă ajungi pe Clisura Dunării, în comuna Coronini din Caraș-Severin, n-ai cum să ratezi Cetatea Ladislau, cunoscută și sub numele de Donjonul de la Coronini sau Cetatea Sfântul Ladislau. Ruinele acestei fortificații medievale veghează malul stâng al fluviului, oferind și o priveliște superbă către Cetatea Golubăț, care străjuiește malul sârbesc, exact de cealaltă parte a apei.

Cetatea de pe Clisura Dunării a reintrat în circuitul turistic, fiind inaugurată sâmbătă, 6 iunie.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a precizat că obiectivul Cetatea lui Ladislau este „gata pentru sezonul turistic de vară de pe Clisura Dunării”, completând „frumusețea naturală a zonei cu un amestec de istorie și mister”.

„Am participat cu deosebită bucurie la inaugurarea Donjonului de la Coronini după o renovare din temelii care a durat câțiva ani. Vorbim de un proiect de peste 5 milioane de euro realizat în cea mai mare parte cu fonduri europene”, a scris sâmbătă, pe Facebook, președintele CJ Caraș-Severin.

Silviu Hurduzeu a mai menționat că nu a abandonat ideea unei șosele de faleză pe Clisura Dunării, dar până atunci îi invită pe turiști să facă o plimbare cu bacul pe ruta Moldova Nouă – Usije pentru a admira de pe apă Cetatea lui Ladislau.

Cetatea Ladislau din județul Caraș-SeverinIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 5

„De-a lungul timpului, am vorbit despre faptul că noi suntem binecuvântați nu doar cu munte, ci și cu partea cea mai frumoasă a Clisurii Dunării. Nu am abandonat ideea unei șosele de faleză și sper că, la un moment dat, vom putea anunța oficial un astfel de proiect cu finanțare cu tot. Până atunci, vă invit pe toți să faceți o plimbare cu bacul pe ruta Moldova Nouă – Usije, putând astfel să admirați de pe apă Cetatea lui Ladislau de pe malul nostru, dar și cetatea Golubăț din partea sârbească. Chiar e o experiență deosebită care nu trebuie ratată”, a mai adăugat el.

La inaugurarea cetății, pe lângă alte oficialități, a fost prezent și primarul municipalității Golubac din Serbia, Nebojša Mijović.

Cetatea Ladislau și-a deschis porțile

Cetatea Ladislau devine, astfel, un obiectiv de o importanță deosebită pentru Clisura Dunării și pentru întregul județ Caraș-Severin.

„Cetatea Ladislau este de acum înainte deschisă tuturor celor care doresc să descopere istoria, frumusețea și farmecul Clisurii Dunării. Vă invităm să o vizitați și să vă bucurați de peisajele deosebite pe care le oferă această zonă unică”, a transmis, pe Facebook, Primăria Coronini.

Cetatea a fost ridicată pe ruinele unor fortificații dacice.

„Odată cu finalizarea renovării Donjonului, recuperăm și o parte din istoria acestor locuri. Cetatea a fost construită și dată în folosință cavalerilor teutoni, ea fiind ridicată pe ruinele unor fortificații dacice. Este deci o mărturie a statorniciei pe aceste meleaguri binecuvântate”, a mai spus și Silviu Hurduzeu.

A fost concepută ca un punct de apărare împotriva expansiunii otomane

Ridicată în Evul Mediu, în jurul anilor 1427-1428, din ordinul regelui Sigismund de Luxemburg, fortificația a avut un rol militar strategic, fiind concepută ca un punct de apărare împotriva expansiunii otomane. Timp de secole, bătrânul turn de piatră de pe dealul Culă a vegheat apele fluviului, măcinat încet de trecerea timpului până când ajunsese o ruină fragilă.

Investiția, realizată în cea mai mare parte prin fonduri europene, a salvat acest monument istoric de la colaps. Lucrările au presupus nu doar consolidarea zidurilor medievale și a structurii donjonului, ci și transformarea întregului sit într-un spațiu accesibil publicului larg.

Vizitatorii pot urca acum pe pasarele metalice și platforme de belvedere moderne suspendate deasupra stâncilor.

De la Cetatea Ladislau, Dunărea se dezvăluie în toată splendoarea ei, iar pe malul sârbesc, exact în oglindă, pot fi observate turnurile impunătoare ale Cetății Golubăț.

Accesul către această zonă este relativ facil din marile orașe ale regiunii, comuna aflându-se la doar 6 kilometri de orașul Moldova Nouă și la aproximativ 50 de kilometri de Oravița. Pentru turiștii care vin dinspre Timișoara, drumul măsoară în jur de 160 de km, în timp ce distanța față de Reșița, municipiul de reședință al județului Caraș-Severin, este de 115 km.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Viva.ro
Anunțul tranșant făcut de Victor Ponta la numai câteva minute de când și-a dat demisia! Decizia radicală luată de politician imediat a stârnit un val uriaș de comentarii: „Eu nu”
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Unica.ro
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
gsp
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
GSP.RO
Romina Gingașu, soția boss-ului Ferrari, gest fără precedent pentru familia afectată de drona căzută în Galați!
Realizatoarea TV nu s-a mai abținut » Mesaj public pentru Guardiola
GSP.RO
Realizatoarea TV nu s-a mai abținut » Mesaj public pentru Guardiola
Parteneri
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Libertateapentrufemei.ro
Anunț-fulger despre Denise Rifai+Dan Alexa! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise Rifai a vrut acum să se știe de la ea. Dan Alexa a intrat în direct și discuția a fost savuroasă
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Avantaje.ro
Cătălin Măruță, lovitură pentru PRO TV. Anunțul făcut de prezentator: „Mă bucur enorm să fac din nou genul acesta de emisiune”
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca
Tvmania.ro
Nu îi mai recunoști! Imagini nemaivăzute cu Alexia și Aris Eram din albumul de familie scos la iveală de Andreea Esca

Eugen Tomac, premier desemnat

Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 10:17
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Politică 06 iun.
Strategia PNL dacă Guvernul Tomac pică în Parlament: „Nu am ajuns într-o astfel de ipoteză”
Parteneri
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la altul
Adevarul.ro
România imobiliară cu mai multe viteze: de ce apartamentele costă de peste trei ori mai mult de la un oraș la altul
Mirel Rădoi, OUT de la Gaziantep?! Ce schimbare pun la cale turcii: „Caută un alt antrenor”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, OUT de la Gaziantep?! Ce schimbare pun la cale turcii: „Caută un alt antrenor”
Metodologia oficială pentru calcul vârstă pensionare legea nouă în 2026
Financiarul.ro
Metodologia oficială pentru calcul vârstă pensionare legea nouă în 2026
Parteneri
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Elle.ro
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Unica.ro
Detalii neștiute din trecutul lui Demeter Andras Istvan, fostul Ministru al Culturii, care a demisionat. Ce s-a aflat despre relația lui cu Maia Morgenstern și câți copii au împreună
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Codin Maticiuc, adevărul neștiut despre educația copiilor săi. Cum impune limite. „Toți prietenii lui au 15 ani și au Rolex”
Stiri Mondene 11:32
Codin Maticiuc, adevărul neștiut despre educația copiilor săi. Cum impune limite. „Toți prietenii lui au 15 ani și au Rolex”
Toma, fiul lui Horia Brenciu, a împlinit 12 ani. Artistul a publicat imagini rare cu băiatul și i-a transmis un mesaj emoționant. „Bucuria sufletului meu”
Stiri Mondene 10:31
Toma, fiul lui Horia Brenciu, a împlinit 12 ani. Artistul a publicat imagini rare cu băiatul și i-a transmis un mesaj emoționant. „Bucuria sufletului meu”
Parteneri
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
TVMania.ro
S-a întâmplat la 20 de ani de la nuntă! Aurelian Temișan și Monica Davidescu au strâns 260 de invitați pentru un eveniment de colecție. Imaginile momentului!
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
ObservatorNews.ro
SURSE: Prima ipoteză în cazul medicului găsit decedat în toaletă, la Floreasca. Posibila cauză a morţii
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Libertateapentrufemei.ro
Incredibil ce povestea singura soție a lui Cristian Pomohaci! Trecutul secret iese acum la lumina. Iad a fost căsnicia lor: „M-am uscat pe picioare, aveam 45 kg”. Cum a obligat-o să se mărite cu el
Parteneri
Momentul care nu a fost prins pe imaginile TV, după România - Țara Galilor, direct pe gazon
GSP.ro
Momentul care nu a fost prins pe imaginile TV, după România - Țara Galilor, direct pe gazon
Legenda Italiei atestă valoarea lui Cristi Chivu: „Se descurcase bine și la Parma, dar la Inter...”
GSP.ro
Legenda Italiei atestă valoarea lui Cristi Chivu: „Se descurcase bine și la Parma, dar la Inter...”
Parteneri
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Mediafax.ro
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
StirileKanalD.ro
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal  
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, mesaj dur despre oamenii care l-au dezamăgit: „Nu mai am încredere nici în cei care merită”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Advertorial
Adenomul de prostată - de la diagnostic la tratament
Parteneri
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Wowbiz.ro
Scena sfâșietoare cu soția polițistului din Piatra Neamț, ucis de propriul fiu. S-a așezat pe jos, la căpătâiul lui, împietrită de durere
Universul le răsplătește după luni de suferință! Patru zodii au parte de o duminică de vis
Redactia.ro
Universul le răsplătește după luni de suferință! Patru zodii au parte de o duminică de vis
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”
KanalD.ro
Adrian Cuculis, detaliu sfâșietor despre cazul băiețelului sfâșiat de câini la Buzău: „Mama a fost cea care l-a resuscitat prima dată”

Politic

Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării - Surse
Exclusiv
Politică 10:17
Lista miniștrilor lui Eugen Tomac. Cinci nume confirmate și două surprize, la Ministerul Muncii și la Ministerul Dezvoltării – Surse
Nicușor Dan îi va spune lui Zelenski nemulțumirile după ce Ucraina a anunțat cu întârziere România de drona maritimă din Portul Constanța
Politică 09:11
Nicușor Dan îi va spune lui Zelenski nemulțumirile după ce Ucraina a anunțat cu întârziere România de drona maritimă din Portul Constanța
Parteneri
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
ZiaruldeIasi.ro
Două sectoare din autostrada A8 și unul din A7 au rămas fără contracte. Adrian Covăsnianu, la ZDI TV: „se restrânge timpul alocat finalizării”
Adi Ilie a numit cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din naționala României: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”. Marius Mitran a intervenit!
Fanatik.ro
Adi Ilie a numit cei 3 jucători care nu au voie să lipsească din naționala României: „Sper că Gică Hagi și-a dat seama”. Marius Mitran a intervenit!
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?
Spotmedia.ro
Orașul din România unde o toaletă roz a stârnit revoluție pe Internet: Cum stai și ce faci cu punga?