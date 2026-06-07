Cetatea aduce un amestec de istorie și mister pe Clisura Dunării

Dacă ajungi pe Clisura Dunării, în comuna Coronini din Caraș-Severin, n-ai cum să ratezi Cetatea Ladislau, cunoscută și sub numele de Donjonul de la Coronini sau Cetatea Sfântul Ladislau. Ruinele acestei fortificații medievale veghează malul stâng al fluviului, oferind și o priveliște superbă către Cetatea Golubăț, care străjuiește malul sârbesc, exact de cealaltă parte a apei.

Cetatea de pe Clisura Dunării a reintrat în circuitul turistic, fiind inaugurată sâmbătă, 6 iunie.

Președintele Consiliului Județean (CJ) Caraș-Severin, Silviu Hurduzeu, a precizat că obiectivul Cetatea lui Ladislau este „gata pentru sezonul turistic de vară de pe Clisura Dunării”, completând „frumusețea naturală a zonei cu un amestec de istorie și mister”.

„Am participat cu deosebită bucurie la inaugurarea Donjonului de la Coronini după o renovare din temelii care a durat câțiva ani. Vorbim de un proiect de peste 5 milioane de euro realizat în cea mai mare parte cu fonduri europene”, a scris sâmbătă, pe Facebook, președintele CJ Caraș-Severin.

Silviu Hurduzeu a mai menționat că nu a abandonat ideea unei șosele de faleză pe Clisura Dunării, dar până atunci îi invită pe turiști să facă o plimbare cu bacul pe ruta Moldova Nouă – Usije pentru a admira de pe apă Cetatea lui Ladislau.

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„De-a lungul timpului, am vorbit despre faptul că noi suntem binecuvântați nu doar cu munte, ci și cu partea cea mai frumoasă a Clisurii Dunării. Nu am abandonat ideea unei șosele de faleză și sper că, la un moment dat, vom putea anunța oficial un astfel de proiect cu finanțare cu tot. Până atunci, vă invit pe toți să faceți o plimbare cu bacul pe ruta Moldova Nouă – Usije, putând astfel să admirați de pe apă Cetatea lui Ladislau de pe malul nostru, dar și cetatea Golubăț din partea sârbească. Chiar e o experiență deosebită care nu trebuie ratată”, a mai adăugat el.

La inaugurarea cetății, pe lângă alte oficialități, a fost prezent și primarul municipalității Golubac din Serbia, Nebojša Mijović.

Cetatea Ladislau și-a deschis porțile

Cetatea Ladislau devine, astfel, un obiectiv de o importanță deosebită pentru Clisura Dunării și pentru întregul județ Caraș-Severin.

„Cetatea Ladislau este de acum înainte deschisă tuturor celor care doresc să descopere istoria, frumusețea și farmecul Clisurii Dunării. Vă invităm să o vizitați și să vă bucurați de peisajele deosebite pe care le oferă această zonă unică”, a transmis, pe Facebook, Primăria Coronini.

Cetatea a fost ridicată pe ruinele unor fortificații dacice.

„Odată cu finalizarea renovării Donjonului, recuperăm și o parte din istoria acestor locuri. Cetatea a fost construită și dată în folosință cavalerilor teutoni, ea fiind ridicată pe ruinele unor fortificații dacice. Este deci o mărturie a statorniciei pe aceste meleaguri binecuvântate”, a mai spus și Silviu Hurduzeu.

A fost concepută ca un punct de apărare împotriva expansiunii otomane

Ridicată în Evul Mediu, în jurul anilor 1427-1428, din ordinul regelui Sigismund de Luxemburg, fortificația a avut un rol militar strategic, fiind concepută ca un punct de apărare împotriva expansiunii otomane. Timp de secole, bătrânul turn de piatră de pe dealul Culă a vegheat apele fluviului, măcinat încet de trecerea timpului până când ajunsese o ruină fragilă.

Investiția, realizată în cea mai mare parte prin fonduri europene, a salvat acest monument istoric de la colaps. Lucrările au presupus nu doar consolidarea zidurilor medievale și a structurii donjonului, ci și transformarea întregului sit într-un spațiu accesibil publicului larg.

Vizitatorii pot urca acum pe pasarele metalice și platforme de belvedere moderne suspendate deasupra stâncilor.

De la Cetatea Ladislau, Dunărea se dezvăluie în toată splendoarea ei, iar pe malul sârbesc, exact în oglindă, pot fi observate turnurile impunătoare ale Cetății Golubăț.

Accesul către această zonă este relativ facil din marile orașe ale regiunii, comuna aflându-se la doar 6 kilometri de orașul Moldova Nouă și la aproximativ 50 de kilometri de Oravița. Pentru turiștii care vin dinspre Timișoara, drumul măsoară în jur de 160 de km, în timp ce distanța față de Reșița, municipiul de reședință al județului Caraș-Severin, este de 115 km.

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