Plan de urgență la Portul Constanța

Ministrul a dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii Portului Constanța ca să vină cu un plan în 15 zile.

„La Portul Constanța, situația de securitate este, din punctul meu de vedere, gravă. Am dat o dispoziție Consiliului de Administrație și conducerii portului ca în 15 zile să vină cu un plan care să fie implementat de urgență, în trei luni, măcar pentru cele trei puncte critice care sunt la intrarea dinspre mare în port. Sper totuși, având în vedere importanța atât de mare a acestui port, să reușească și să înțeleagă toate instituțiile responsabile că nu este de joacă și că acest plan ar trebui implementat într-o formă parțială cât mai repede cu putință”, a declarat, în conferință, Radu Miruță.

El a mai adăugat: „În general, planul trebuie să arate o capacitate urgentă de a putea să monitorizezi activitatea din Portul Constanța în anumite puncte”.

Radu Miruță, ministrul Transporturilor, în conferință de presă 19 iunie 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

SRI și MApN vor avea acces la sistemul de monitorizare din Portul Constanța

În ceea ce privește sistemul de monitorizare din Portul Constanța, ministrul Radu Miruță spune că el este „unul deficitar”.

„La acest sistem, care va fi implementat de urgență, să existe acces nu doar din partea celor de la Portul Constanța, ci și acces oficial celor de la Serviciul Român de Informații și de la Ministerul Apărării. Când se uită mai mulți ochi într-un sistem, unde unii ar vrea să nu existe niște informații, principial scad șansele ca cei care vor să închidă ochii să o și facă”, a mai precizat Radu Miruță.

15.000 de treceri peste limita legală doar pe un sens din A2 într-o lună

Ministrul Transporturilor spune că Portul Constanța este „poarta de plecare”, de unde pornesc camioane spre diverse puncte din țară. El susține că a verificat personal, cerând date de acces în sistem, care este situația cu trecerea peste limita maximă admisă pe autostrada A2, care pleacă din port.

Miruță a spus recent că din 36.853 de vehicule verificate de senzori, 14.429 depășeau masa legală.

„Pe A2 am avut curiozitatea să verific măcar la greutate cum stau lucrurile și într-o lună au fost 15.000 de treceri peste limita legală doar pe un sens. Și atunci am cerut să existe un protocol între CNAIR, ISCTR și ANAF, astfel încât toate aceste instituții să aibă acces la sistemul electronic care măsoară în timp real depășirea greutății”, a spus ministrul.

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