„Habar n-ai! Habar n-ai de focul pe care l-ai aprins în această soție. Strigătele acestei văduve vor răsuna în întreaga lume ca un strigăt de luptă”, a avertizat Erika Kirk.

„Dacă voi credeaţi că misiunea soţului meu era puternică înainte, nu ştiţi nimic. Nu ştiţi ce tocmai aţi dezlănţuit în întreaga ţară şi această lume”, a continuat Erika Kirk.

Ulterior, soția lui Charlie Kirk a promis că „mișcarea construită de soțul meu nu va muri”.

De asemenea, Erika Kirk a povestit ce i-a spus fetiţei, când a ajuns acasă, după ce Charlie Kirk a fost împușcat mortal.

„Fetiţa noastră a alergat în braţele mele şi am vorbit cu ea şi ea mi-a spus: „Mămico, mi-a fost dor de tine”. Am răspuns: „Şi mie mi-a fost dor de tine”. Ea m-a întrebat: „Unde este tati?”. Ce poţi să îi spui unui copil de trei ani? Ea are trei ani. Am spus: „Iubire, tati te iubeşte foarte mult. Nu-ţi face griji. Este plecat într-o călătorie de lucru cu Iisus””, a povestit Erika Kirk.

Între timp, suspectul pentru comiterea crimei, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reţinut de poliţie şi dus în arest.

Potrivit președintelui american Donald Trump, tânărul a fost convins de tatăl său să vorbească cu un pastor local, care colabora cu poliţia și în final Tyler Robinson a fost capturat.

