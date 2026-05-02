Întrebările care au atras atenția anchetatorilor

Cu câteva zile înainte ca tinerii să fie dați dispăruți, suspectul ar fi întrebat chatbotul: „Ce se întâmplă dacă un om este pus într-un sac de gunoi și aruncat la tomberon?”.

După ce a primit un răspuns de avertizare, el a continuat cu o altă întrebare: „Cum ar afla?”.

Aceste conversații apar în dosarul unui bărbat acuzat că a ucis doi studenți de la Universitatea South Florida din SUA și a folosit ChatGPT înainte de dispariția victimelor.

Mai mult, suspectul ar fi întrebat ChatGPT și despre arme, zgomotul produs de focuri de armă sau modificarea datelor unei mașini, iar după dispariția victimelor, întrebările au continuat, inclusiv despre răni grave sau persoane dispărute.

Autoritățile spun că unul dintre cadavre a fost găsit într-un sac de gunoi, iar ancheta este în desfășurare. Bărbatul este acuzat de omor cu premeditare.

„O mină de aur pentru anchetatori”

Specialiștii spun că astfel de discuții sunt extrem de utile în investigații.

„Orice comunicare cu chatboturi AI este ca o mină de aur pentru forțele de ordine”, a explicat expertul în securitate cibernetică Ilia Kolochenko pentru CNN.

Motivul este că oamenii tind să pună întrebări directe și detaliate atunci când cred că vorbesc cu un sistem anonim și pot arăta modul de gândire și intențiile unei persoane înainte de comiterea unei fapte.

Nu există confidențialitate ca la medic sau avocat

Un detaliu esențial, pe care mulți nu îl știu, este că conversațiile cu ChatGPT nu sunt protejate de lege și nu există confidențialitate de tip medic–pacient sau avocat–client.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a atras atenția asupra acestui lucru încă de anul trecut: „Oamenii vorbesc despre cele mai personale lucruri din viața lor cu ChatGPT (…) dar nu există protecție legală pentru aceste conversații”.

El a explicat că, în anumite situații, compania poate fi obligată să pună la dispoziția autorităților aceste date.

Avocații avertizează: „Tot ce scrii poate fi folosit”

Experții în drept spun că utilizatorii nu ar trebui să considere aceste discuții private și că ar trebui să fie extrem de atenți.

„Tratăm orice scrie cineva în ChatGPT ca pe ceva ce ar putea deveni probă în instanță”, a declarat avocata Virginia Hammerle.

Din punct de vedere legal, aceste conversații sunt similare cu istoricul căutărilor pe internet, cu mesaje din telefon sau cu alte date digitale.

Nu este primul caz în care ChatGPT este martor

Nu este un caz izolat. Anchetatorii au început să folosească tot mai des conversațiile cu inteligența artificială.

Un suspect de incendiere din California a întrebat ChatGPT despre incendii și consecințele lor. Într-un alt caz, conversații cu AI au fost folosite într-un proces de crimă. Logica este aceeași ca în cazul căutărilor Google, folosite deja în instanță pentru a demonstra intenția.

Specialiștii spun că aceste date pot ajuta la reconstruirea modului în care o persoană a gândit înainte de comiterea unei fapte.

Discuția despre confidențialitatea AI abia începe

Unii experți cer reguli similare cu cele pentru medici sau avocați, argumentând că oamenii folosesc chatboturile pentru probleme personale, emoționale sau juridice.

„ChatGPT nu este prietenul tău, nu este avocatul tău, nu este medicul tău”, a spus analistul Nils Gilman. „Nu vorbi cu el ca și cum ar fi.”

Și, deși majoritatea oamenilor nu vor ajunge niciodată într-un dosar penal, specialiștii spun, cu siguranță, că rolul acestor conversații va crește.

„Va deveni tot mai relevant și mai controversat”, a declarat analistul juridic Joey Jackson.

În prezent, legea tratează aceste discuții ca pe orice alt tip de date digitale. Asta înseamnă că ceea ce scrii într-un chatbot poate ajunge, în anumite situații, în fața unui judecător.

