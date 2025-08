Sursa: Reddit, YouTube

Video-ul a stârnit reacții dure pe Reddit

Cheloo este numele de scenă al lui Cătălin Ștefan Ion, celebrul rapper născut pe 24 martie 1978. Este membru fondator și solist al trupei de hip-hop Paraziții.

Clipul în care Cheloo conduce cu viteză pe străzile din Capitală, repostat de utilizatori pe Reddit, a stârnit reacții puternice din partea comunității, majoritatea comentariilor condamnând comportamentul iresponsabil al artistului.

„Merită arestat direct și închis să se mai liniștească”.

„E de speriat când te gândești că mulți pot face asta cu șanse mici să fie prinși de un echipaj de poliție”.

„Sincer, este un miracol că nu s-a întâlnit cu altă mașină, nu știu cum de este așa pustiu. Poliția nu poate face nimic pe baza clipului?”.

„Și când îți imaginezi că mulți încă îl respectă”.

„Râdem, glumim, dar cred tot mai tare că e vorba de o urgență psihiatrică. Clipul ăsta, faza de la catedrală (..). Omul pare a fi într-o psihoză, foarte posibil declanșată de droguri”.

Un utilizator a sugerat chiar trimiterea unei sesizări directe prin platforma oficială:

„Ar trebui să faci și o sesizare online: https://hub.mai.gov.ro/ Am făcut eu una acuma, dar ar mai merge 2-3 să se «autosesizeze» mai repede/bine”.

Cheloo conduce cu 100+ km/h în oraș și cu ochii acoperiți

În videoclip, Cheloo poate fi văzut în timp ce conduce cu viteză mult peste limita legală într-o zonă urbană, aparent pe strada Matei Voievod din București, în apropiere de treceri de pietoni.

Într-un gest inexplicabil și extrem de periculos, artistul își acoperă ochii cu palmele în timpul mersului, în timp ce ceilalți pasageri din mașină par să râdă și să filmeze scena.

Videoclipul postat pe Reddit face parte din vlogul 25 Years Snowgoons Europe Tourvlog #1 w/ Cheloo, Alan, Sega, Ill Bill and more, postat pe YouTube în urmă cu cinci zile.

Cheloo, deja în centrul unui alt scandal public

Reamintim că artistul se află deja în centrul unui scandal, după incidentul din 29 iulie, din curtea Catedralei Mântuirii Neamului.

Testat de poliție, Cheloo a fost depistat pozitiv la un test rapid pentru substanțe interzise, deși analizele de sânge de la INML au ieșit ulterior negative.

Solistul trupei Paraziții a susținut că nu a condus sub influența drogurilor, dar a încheiat rapid acest subiect: „Nu am condus sub influența alcoolului, nu am condus sub influența substanțelor interzise. Nici nu mai vreau să-mi aduc aminte…”.

Întrebat de ce a făcut scandal, Cheloo a răspuns: „M-am dus să schimb niște argint în bani și nu mi-am dat seama că nu am voie să intru în parcarea bisericii cu mașina”.

Nu este prima dată când Cheloo are probleme cu drogurile. În 2016, a recunoscut că a consumat substanțe interzise, mai exact canabis, și asta încă din 1996.

Iar în mai 2017 a admis la DIICOT și că a comis infracțiunea de trafic de droguri, mai precis că le-a dat prietenilor săi droguri. El a semnat atunci un acord de recunoaștere a vinovăției cu procurorii și a primit doi ani de închisoare cu suspendare.

Poate fi tras la răspundere?

Comportamentul artistului surprins în clip ridică serioase semne de întrebare privind siguranța în trafic și capacitatea autorităților de a reacționa:

„Un bombardier care merge cu 100+ pe strada Matei Voievod, super”.

„Chiar ieri am făcut un drum lung în țară și pe o distanță de peste 400 km nu am văzut echipaj de poliție”.

Dacă ai văzut astfel de comportamente periculoase în trafic, le poți raporta autorităților prin platforma oficială: https://hub.mai.gov.ro.

