Pe lista cumpărăturilor pentru mesele de protocol se află brânzeturi, pește proaspăt, prăjituri și fructe de mare, achizițiile fiind făcute în ultimele patru luni ale anului 2025.

Vile de protocol cu circuit închis

Potrivit informațiilor existente pe platforma publică de achiziții publice SICAP, Banca Națională a României a atribuit, începând cu luna aprilie 2025, o serie de contracte de furnizare de produse alimentare în valoare de peste 1,6 milioane de euro.

Astfel, BNR a cumpărat brânzeturi și produse din carne în valoare de 800.000 de euro, alimentele fiind distribuite către cantinele salariaților, situate în București (str. Dr. Lister și str. Smârdan) sau către restaurantele pe care instituția le deține în stațiunile de pe Valea Prahovei (Sinaia, cartier Cumpătu) și Sibiu (Păltiniș), denumite oficial unități de perfecționare profesională și activități sociale (UPPAS), în realitate vile de protocol cu circuit închis.

Lista contractelor pentru mâncare ale BNR

În data de 8 august 2025, BNR a atribuit contractul CAN1152173 pentru furnizare de legume proaspete și legume conservate UPPAS Păltiniș în valoare de 21.174 de euro, furnizor fiind desemnat SC Olymel Flamingo FOOD.

Tot în data de 8 august 2025, BNR a atribuit contractul CAN1108987 pentru furnizare de diverse sortimente de brânză și cașcaval, în valoare de 57.138,40 euro, pentru aprovizionarea unităților de tip restaurant-cantină ale Băncii Naționale a României, acest lot ajungând la UPPAS Cumpătu Sinaia. Contractul a fost atribuit aceluiași furnizor, SC Olymel Flamingo FOOD.

În aceeași zi, BNR a atribuit contractul CAN1108970 pentru achiziție de diverse sortimente de brânză și cașcaval pentru aprovizionarea unităților de tip restaurant-cantină ale Băncii Naționale a României, în valoare de 214.006,20 euro. Acest lot de brânzeturi este destinat cantinei salariaților din București, str. Smârdan nr. 25, sector 3.

Carne de peste jumătate de milion de euro

În data de 7 august 2025, BNR a atribuit contractul CAN1152064 pentru furnizarea de carne proaspătă și produse din carne, în valoare de 660.000 de euro, pentru aprovizionarea restaurantelor din str. Dr. Lister, nr. 37, sector 5 și str. Smârdan nr. 25, sector 3. Furnizor desemnat este SC Comsoradi SRL din Buzău.

În data de 5 august 2025, BNR a atribuit contractul CAN1151891 pentru achiziție de pește proaspăt, congelat, fructe de mare, preparate din pește, în valoare de 13.779 de euro, pentru buna desfășurare a activității unităților tip restaurant și cantină care funcționează în cadrul Băncii Naționale a României. Acest lot aprovizionează restaurantul din Păltiniș, Sibiu. Furnizor este SC Olymel Flamingo FOOD.

Pe 10 iulie 2025, BNR a atribuit contractul CAN1151728 pentru furnizarea de carne proaspătă și produse din carne, în valoare de 109.400 de euro, lot destinat locației din Sinaia, str. Aluniș, nr. 37-39, judeţul Prahova. Furnizor este SC Comsoradi SRL din Buzău.

Pe 13 mai 2025, BNR a atribuit contractul CAN1146706 pentru furnizarea de produse de băcănie în valoare de 39.787,60 euro, produsele urmând să aprovizioneze restaurantul-cantină din strada Smârdan din București. Furnizor este SC Olymel Flamingo FOOD.

Tot pe 13 mai 2025, BNR a atribuit contractul CAN1146708 pentru furnizarea de produse de cofetărie și patiserie, în valoare de 53.995 de euro, care va alimenta cantinele-restaurant ale UPPAS Cumpătu Sinaia – Sinaia, str. Aluniș, nr. 37-39, judeţul Prahova, UPPAS Păltiniș – Păltiniș, str. Aleea Cindrel, județul Sibiu, Centrala BNR – București, str. Dr. Lister, nr. 37, sector 5. – București, str. Smârdan nr. 25, sector 3. Furnizor este SC Olymel Flamingo FOOD.

În aceeași zi, BNR a atribuit contractul CAN1146704 pentru furnizarea de produse de băcănie, în valoare de 132.689 de euro, menit să aprovizioneze cantina-restaurant din strada Smârdan. Furnizor este Comiga Prod Impex SRL

Pe 28 aprilie 2025, BNR a atribuit contractul CAN1146710 pentru furnizarea de produse de băcănie pentru aprovizionarea restaurantului din Sinaia, în valoare de 131.499,20 euro. Furnizor desemnat este SC Olymel Flamingo FOOD.

Pe 6 mai 2025, BNR a atribuit contractul CAN1146709 pentru furnizarea de produse de băcănie, în valoare de 106.801,40 euro, lotul urmând să aprovizioneze unitatea din str. Doctor Joseph Lister 37, sector 5, București. Furnizor desemnat este SC Olymel Flamingo FOOD.

Bucătărie renovată cu 57.300 de euro

Rămânând în același registru care vizează restaurantele BNR, instituția a decis modernizarea și dotarea restaurantului UPPAS Păltiniș cu echipamente specifice în valoare de 57.299,80 euro, conform contractului SCNA1119614, atribuit SC Bilancia EXIM SRL.

În luna aprilie 2025, BNR s-a preocupat de aprovizionarea cu legume. Astfel, potrivit sicap.ai, instituția a atribuit mai multe contracte privind achiziționarea de legume proaspete, legume congelate și legume în conservă pentru aprovizionarea unităților de tip restaurant-cantină ale Băncii Naționale a României, cel mai mare fiind în valoare de 551.478,80 euro.

Legumele au fost cumpărate pentru „desfășurarea activității unităților de tip restaurant-cantină aparținând Băncii Naționale a României, respectiv pentru asigurarea materiei prime necesare realizării preparatelor și pentru asigurarea unui meniu diversificat”, așa cum este justificarea publicată pe portalul de achiziții publice.

Indemnizațiile șefilor BNR

Banca Națională a României îl are în funcția de guvernator pe Mugur Isărescu (76 de ani), care este plătit cu o indemnizație netă lunară de 85.238 de lei, secondat de trei viceguvernatori: Leonardo Badea, plătit cu 81.413 lei net lunar, Florin Georgescu, remunerat cu o indemnizație netă lunară de 76.341 de lei și Cosmin-Ștefan Marinescu, plătit cu 76.341 de lei lunar.

Din echipa de conducere a BNR fac parte alți cinci membri, în consiliul de administrație: Aura-Gabriela Socol, Roberta Alma Anastase, Alexandru Nazare, Csaba Bálint și Cristian Popa, toți având o indemnizație lunară netă în valoare de 25.356 de lei.

Fotografii colaj: INQUAM Photos / Malina Norocea, Shutterstock

