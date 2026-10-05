China a construit un gigant de 3.500 de tone și 220 de metri lungime care va săpa prin munte cu o precizie de doar câțiva milimetri. „Cârtița” Yuexi, cea mai mare mașină de forat tuneluri cu dublu scut din lume, poate avansa cu peste 380 de metri pe lună și va lucra la un tunel rutier de 18,4 kilometri. Utilajul sapă, montează pereții de beton și evacuează roca aproape simultan, reducând masiv timpul de lucru, scrie VnExpress.

Are 220 de metri lungime și cântărește cât aproximativ 800 de elefanți

Dimensiunile utilajului sunt greu de imaginat. Yuexi măsoară 220 de metri de la un capăt la celălalt, aproximativ cât un tren de mare viteză, și cântărește 3.500 de tone. Producătorii compară masa uriașului utilaj cu cea a aproximativ 800 de elefanți asiatici adulți.

Capul de forare are un diametru de 13,01 metri și este echipat cu 83 de discuri de tăiere de câte 19 inci. Acestea apasă pe rocă și o fracturează în timp ce capul mașinii se rotește, iar sistemele hidraulice împing întregul utilaj înainte. Yuexi este alcătuită din 37 de sisteme diferite, care permit realizarea mai multor operațiuni în același timp.

Sapă tunelul și îi construiește pereții în același timp

Una dintre caracteristicile importante ale mașinii este că nu se limitează la a sparge muntele. În timp ce avansează, Yuexi poate fora roca, monta segmentele prefabricate de beton care formează căptușeala tunelului, consolida terenul din jur și evacua materialul excavat. Practic, mai multe etape care prin metodele tradiționale ar trebui făcute succesiv pot fi realizate simultan.

Constructorii estimează că această metodă poate fi de trei până la cinci ori mai eficientă decât săparea exclusiv prin tehnica tradițională de forare și detonare.

Poate înainta cu peste 380 de metri într-o lună

În condiții favorabile, Yuexi poate fora peste 380 de metri de tunel într-o lună. Mașina este de tip „dublu scut”, ceea ce îi permite să își adapteze modul de lucru la terenul întâlnit.

În rocă stabilă, utilajul se poate sprijini de pereții tunelului pentru a împinge capul de tăiere înainte. Atunci când ajunge în zone cu rocă mai slabă sau fracturată, sistemul poate trece la o altă metodă de susținere, fără ca întregul proces de excavare să fie oprit în același mod în care s-ar întâmpla cu utilaje mai simple.

Un laser uriaș o ține pe traseu cu o eroare de cel mult 3 milimetri

La asemenea distanțe, una dintre cele mai dificile probleme este ca mașina să nu devieze de la traseul proiectat. Yuexi folosește un sistem automat de ghidare cu laser care poate limita erorile de măsurare la aproximativ 3 milimetri. Sistemul permite menținerea unei precizii de ordinul milimetrilor chiar și după mai mult de 10 kilometri de excavare.

Cea mai mare „cârtiță” cu dublu scut din lume are 3.500 de tone și 220 m și va săpa prin munte 18,4 km. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Mașina are și sisteme de foraj și detecție geologică prin care inginerii pot analiza roca aflată în fața capului de tăiere înainte ca utilajul să ajungă efectiv acolo. Astfel pot fi identificate din timp zonele geologice mai dificile.

Va lucra la un tunel de 18,4 kilometri prin munții din Sichuan

Prima misiune a gigantului va fi tunelul Yuexi, parte a autostrăzii Jinkouhe-Xichang din provincia Sichuan. Tunelul este proiectat cu două tuburi separate, fiecare având aproximativ 18,4 kilometri. Porțiunea prevăzută pentru excavarea cu TBM are aproximativ 15,1 kilometri. În punctul său cel mai adânc, tunelul va trece la aproximativ 1.011 metri sub suprafața muntelui.

Este pentru prima dată când în China o mașină TBM cu dublu scut și diametru atât de mare este folosită pentru excavarea galeriei principale a unui tunel de autostradă. Până acum, astfel de utilaje au fost întâlnite mai ales la proiecte feroviare și de metrou.

Noua autostradă va conecta trei zone care nu au în prezent acces direct la o autostradă

Tunelul Yuexi este una dintre lucrările-cheie ale autostrăzii Jinkouhe-Xichang. După finalizarea șoselei, comitatele Ganluo, Yuexi și Xide din prefectura autonomă Liangshan Yi vor avea pentru prima dată acces la rețeaua de autostrăzi, potrivit informațiilor publicate de China Daily.