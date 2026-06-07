Presa de stat chineză a transmis că „operațiunea de aplicare a legii” a fost un răspuns la discuțiile dintre Japonia și Filipine privind trasarea unei frontiere în apele afectate. China a numit discuțiile dintre cele două țări „ilegale” și a revendicat controlul exclusiv asupra apelor respective.

Operațiunea a fost „o acțiune necesară ca răspuns la anunțul unilateral al Japoniei și Filipinelor că vor începe negocieri privind delimitarea unei frontiere maritime în apropierea Taiwanului”, a adăugat agenția de știri chineză Xinhua.

În replică, paza de coastă a Taiwanului a anunțat că a desfășurat și ea mai multe nave „pentru a răspunde în mod adecvat” operațiunii chineze, despre care a spus că „încalcă dreptul internațional”.

Mai exact, Taiwanul a detectat patru nave chineze plecând din portul Xiamen, care au navigat în afara apelor restricționate ale Taiwanului, la sud-vest de insulă. Navele chineze au fost monitorizate tot timpul, iar Taiwanul „a desfășurat navele necesare pentru a răspunde în mod adecvat”.

Reamintim că Tokyo și Manila au anunțat luna trecută că vor începe discuții oficiale „pentru delimitarea frontierei maritime” a unei zone economice și a platformei continentale dintre ele, ceea ce a stârnit furia Beijingului.

Totodată, Japonia și China au dispute teritoriale și economice în Marea Chinei de Est, unde navele pazei de coastă din ambele părți au confruntări tensionate în mod regulat.

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