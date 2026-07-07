Practic, Marine Le Pen, posibilă candidată la președinția Franței, îşi va ispăşi pedeapsa cu închisoarea la domiciliu, cu o brăţară electronică atașată.

Totuși, înaintea acestei hotărâri, şefa grupului parlamentar al Rassemblement National şi-a condiţionat o eventuală candidatură la alegerile prezidenţiale, programate pentru primăvara anului viitor, de o necondamnare la purtarea brăţării electronice.

Sentința pronunțată în apel îi permite lui Marine Le Pen să se prezinte la alegeri. Or, instanța a considerat că lidera extremei drepte franceze a executat deja 15 luni de pedeapsă de ineligibilitate începând cu 31 martie 2025. Cu toate acestea, candidatura sa rămâne nesigură, având în vedere obligativitatea purtării brățării electronice.

„Când ești candidat la președinție, trebuie să fii complet liber să te miști, iar acest lucru nu este valabil dacă porți o brățară electronică”, a declarat ea pentru postul de televiziune LCI.

Marine Le Pen a refuzat să comenteze sentința în fața tribunalului, dar este așteptată să-și exprime punctul de vedere marţi seara, la postul TF1, începând cu ora locală 20.00 (21.00 ora României).

Președintele Curții de Apel din Paris a denunțat „faptele grave” ale condamnatei. Cu toate acestea, sancțiunile de ineligibilitate pronunțate au fost ponderate de principii precum „libertatea candidaturilor” și „libera alegere a alegătorilor”, „o condiție a exprimării democratice”.

Marine Le Pen (57 de ani) a fost găsită vinovată de deturnări de fonduri europene, în perioada 2014-2016, pe vremea când era europarlamentară, și de complicitate la deturnări de fonduri publice, în calitate de președintă a Rassemblement National.

După două înfrângeri în turul al doilea, în 2017 și 2022, în fața lui Emmanuel Macron, sondajele îi conferă lui Marine Le Pen statutul de favorită la alegerile prezidențiale programate pe 18 aprilie și 2 mai 2027, ea fiind bine plasată pentru a culege roadele strategiei sale de „spălare” a extremei drepte pe care a inițiat-o din momentul în care a preluat conducerea partidului, acum 15 ani.

„Nu ne vom descuraja niciodată, vom lupta mereu, vom merge până la victorie”, a declarat Marine Le Pen sâmbătă, alături de Jordan Bardella, potențialul ei înlocuitor în alegerile prezidențiale.

Rezultate BAC 2026 – toate lucrările au fost corectate!