La începutul lunii mai, președintele Consiliului de Supraveghere al Companiei Ucrainene de Transport Maritim pe Dunăre (UDP) a trimis o scrisoare amplă Parlamentului Ucrainei.

Din documente nu reiese clar cine ar perturba activitatea companiei

În aceasta, el avertizează asupra unei scăderi severe a activității companiei, pe care o atribuie „corupției care a afectat activele companiei timp de decenii”. Președintele consiliului afirmă, de asemenea, că eforturile conducerii de curățare a companiei s-au lovit de o opoziție puternică.

Un document separat obținut de Kyiv Independent prezintă detaliile unei anchete interne care susține că un alt membru al Consiliului de Supraveghere ar fi creat „riscuri semnificative de corupție”.

Ancheta a fost însă deschisă la patru zile după trimiterea scrisorii președintelui consiliului, deși analiza evenimentelor începuse cu șase luni înainte. Întârzierea, precum și concluziile neconcludente, ridică întrebări cu privire la motivul pentru care compania nu a investigat situația mai devreme și despre modul general de luare a deciziilor.

Cu sediul în sud-vestul Ucrainei, la vărsarea Dunării în Marea Neagră, UDP transportă mărfuri și desfășoară activități de construcție și reparații navale. Dunărea a devenit un coridor esențial pentru exporturile ucrainene de cereale și minereu de fier în 2022, după blocada de luni de zile impusă de Rusia asupra Mării Negre la începutul invaziei pe scară largă.

Reacția Parlamentului Ucrainei

Din documente nu reiese clar cine ar putea încerca să perturbe activitatea normală ale companiei sau în ce scop. Totuși, scăderea cotei de piață a UDP, în ciuda importanței sale strategice, evidențiază problemele de lungă durată privind guvernanța celor aproape 3.000 de companii de stat din Ucraina.

Reformatorii și partenerii internaționali ai Kievului au susținut în repetate rânduri că acestea ar trebui transformate în companii comerciale sau privatizate pentru a limita interferența politică și corupția.

Pe lângă deteriorarea performanțelor financiare, activele profitabile ale companiei – inclusiv nave și proprietăți imobiliare în străinătate – au mai fost vizate în trecut, potrivit scrisorii și unor dosare judiciare, urmând un tipar similar celui întâlnit la alte întreprinderi de stat ucrainene.

Ca răspuns la acuzații, Parlamentul Ucrainei a transmis că va reacționa. O scrisoare datată 4 iunie, trimisă de Comisia pentru Transporturi și Infrastructură a Parlamentului către directorul UDP, Volodimir Tostoan, și pusă la dispoziția Kyiv Independent la cerere, menționează îngrijorările președintelui Consiliului de Supraveghere. Situația companiei este descrisă drept „o problemă actuală semnificativă, care necesită fără îndoială o audiere și o analiză detaliată”.

Scrisoarea către Parlamentul Ucrainei care a tras semnalul de alarmă

Într-o scrisoare importantă adresată Parlamentului Ucrainei, obținută de ziarul amintit și datată 6 mai, Benoit Pleska – președintele Consiliului de Supraveghere al UDP – descrie o imagine sumbră a declinului companiei: prăbușirea activității și a cotei de piață după 2020, o „rezistență uriașă” față de eforturile consiliului de redresare, corupție cronică și distrugerea sistematică a activelor companiei.

Pleska își încheie scrisoarea solicitând o anchetă parlamentară privind activități ilegale în cadrul companiei.

Consiliul, numit în august 2025, este format din trei membri independenți, inclusiv Pleska, și doi reprezentanți desemnați de stat. Membrii independenți sunt selectați printr-un proces competitiv, bazat pe criterii de competență, ceea ce duce adesea la alegerea unor profesioniști străini pentru aceste poziții.

Invocând pe larg statistici privind declinul companiei, Pleska afirmă că acțiunile întreprinse „indică un eșec managerial structural, un eșec de guvernanță, distrugerea valorii economice și decizii care ar putea contraveni intereselor strategice ale statului”.

De exemplu, în timp ce portul ucrainean de stat Ismail, de pe Dunăre, a înregistrat o creștere extraordinară de 314% a volumului de mărfuri transportate între 2020 și 2024, volumele de transport ale UDP au crescut cu doar 2,1%. Ca rezultat, cota de piață a companiei în cadrul unui port esențial pentru activitatea sa a scăzut de la 18% în 2020 la aproape 4% în 2024.

Pleska afirmă că noul Consiliu de Supraveghere și-a început activitatea în „condiții financiare și operaționale extrem de dificile”.

Datele companiei ucrainene de informații din surse deschise YouControl arată o deteriorare puternică a performanțelor financiare în 2024 și 2025. Compania a înregistrat pierderi de peste 7 milioane de dolari în 2025.

Pleska: Consiliul de Supraveghere, decis să elimine corupția care a afectat activele companiei

În scrisoare, Pleska descrie încercările noului consiliu de a redresa compania, inclusiv audituri independente, un nou plan financiar, inventarierea completă a activelor companiei și căutarea unei noi conduceri care să înlocuiască actualul management, caracterizat prin „calificări extrem de scăzute”.

Dar Pleska scrie că aceste acțiuni au provocat „o rezistență uriașă din partea părților interesate interne și externe”, inclusiv „obstrucționarea intenționată a activității normale a Consiliului de Supraveghere” și o „campanie de informare” menită să-i afecteze imaginea personală.

„O astfel de activitate urmărește să distragă atenția membrilor Consiliului de Supraveghere și să încetinească reforma guvernanței corporative în cadrul UDP. Cu toate acestea, Consiliul de Supraveghere este hotărât să elimine corupția care a afectat activele companiei timp de decenii, distrugând sistematic flota UDP”, a scris Pleska.

În scrisoarea sa, Pleska prezintă această opoziție față de activitatea consiliului drept motivul pentru care a solicitat o anchetă parlamentară.

Ca răspuns, Pleska a confirmat că el a redactat scrisoarea și că primirea acesteia a fost confirmată de „autoritățile competente”. Nu este clar la ce autorități se referă.

„Consiliul de Supraveghere a considerat că este datoria noastră să informăm Parlamentul, deoarece am considerat că problemele identificate ar putea avea un impact semnificativ asupra viitorului companiei și asupra implementării reformei guvernanței corporative”, a declarat Pleska pentru Kyiv Independent, adăugând că majoritatea membrilor consiliului au susținut decizia de a sesiza Rada Supremă.

„Cred că consolidarea guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat din Ucraina este esențială pentru viitorul țării și pentru menținerea încrederii partenerilor săi internaționali”, a mai spus el.

Anchetă internă de verificare a Companiei ucrainene de Transport Maritim

La mai puțin de o săptămână după ce Pleska a trimis scrisoarea către Parlamentul Ucrainei, compania a lansat o anchetă internă. Ancheta nu a abordat însă problemele ridicate de președintele Consiliului de Supraveghere, ci s-a concentrat pe un caz separat, din noiembrie 2025.

Potrivit unei copii a concluziilor anchetei obținute ziar, investigația l-a vizat pe Taras Boiciuk, unul dintre cei doi reprezentanți ai statului în Consiliul de Supraveghere al companiei, ambii numiți direct de Ministerul Infrastructurii, instituția responsabilă de această companie.

„Ancheta preliminară de verificare a faptelor”, lansată pe 10 mai și finalizată doar două zile mai târziu, pe 12 mai, analizează ceea ce numește comportamentul „inacceptabil” al lui Boiciuk – presupuse acțiuni desfășurate cu șase luni înainte.

Momentul declanșării și perioada foarte scurtă în care s-a desfășurat ancheta sugerează că aceasta a fost inițiată ca reacție la scrisoarea trimisă Parlamentului, și nu ca parte a unui efort mai amplu de soluționare a problemelor semnalate.

Ce acuzații i se aduc lui Boiciuk

Investigația îl acuză pe Boiciuk că și-ar fi depășit atribuțiile de membru al Consiliului de Supraveghere prin implicarea în chestiuni operaționale.

Potrivit anchetei, la o ședință din 11 noiembrie, Boiciuk ar fi propus angajarea avocatului specializat în fiscalitate Roman Popov pentru a ajuta compania într-un litigiu fiscal în valoare de 17 milioane de dolari.

Ulterior, acesta ar fi instruit-o pe angajata companiei Hanna Vîșnevsca să îi furnizeze lui Popov documente privind cazul, fără autorizația corespunzătoare.

În cele din urmă, împreună cu Popov, Boiciuk ar fi „recomandat” colaborarea cu o listă de firme de avocatură care puteau oferi sprijin suplimentar în acest caz, contractele având valori cuprinse între 216.000 și 671.000 de dolari.

Ancheta susține că aceste acțiuni au încălcat procedurile companiei, inclusiv regulile privind atribuțiile membrilor Consiliului de Supraveghere, accesul la materiale confidențiale și verificările privind conflictele de interese.

Concluziile anchetei arată că acțiunile lui Boiciuk ar putea indica existența unor interese private nedeclarate și recomandă verificarea situației de către un responsabil anticorupție.

Raportul a fost semnat de directorul UDP, Volodimir Tostoan, și de alți cinci membri ai comisiei de anchetă.

Totuși, investigația nu analizează eventualele prejudicii produse prin transmiterea documentelor către Popov și nici dacă acestea conțineau secrete comerciale sau informații confidențiale.

Reprezentantul companiei ucrainene de transport, reacție în anchetă

Kyiv Independent l-a contactat pe Boiciuk, care a negat că ar fi oferit instrucțiuni sau recomandări în afara atribuțiilor sale de membru al Consiliului de Supraveghere și a negat că ar fi transmis documente ale UDP unor avocați externi încălcând procedurile companiei.

„Am acționat în limitele atribuțiilor mele de membru al Consiliului de Supraveghere și nu am comis nicio încălcare. Dimpotrivă, am acționat pe baza unui risc identificat, ceea ce face parte din obligația mea de a proteja interesele companiei”, a declarat Boiciuk într-un răspuns transmis prin e-mail către ziarul ucrainean, referindu-se la deteriorarea situației financiare a companiei și la disputa fiscală.

Suma de 17 milioane de dolari menționată în ancheta internă este mai mare decât cifra anuală de afaceri a companiei indicată de YouControl.

„Respind versiunea evenimentelor prezentată în așa-numita anchetă preliminară de verificare a faptelor”, a declarat Boiciuk, precizând pentru Kyiv Independent că l-a angajat pe Popov în calitate de consultant personal pe probleme fiscale, nu în numele companiei.

Boiciuk susține, de asemenea, că nu i-a cerut nimănui să îi furnizeze lui Popov documente privind cazul, ci că Popov – în calitate de consultant personal – i-a recomandat să analizeze el însuși materialele.

Potrivit lui Boiciuk, nici el, nici Popov nu au recomandat colaborarea cu anumite firme de avocatură, iar procesul de selecție a fost inițiat chiar de companie.

Reluând acuzațiile lui Pleska potrivit cărora Consiliul de Supraveghere se confruntă cu opoziție, Boiciuk a spus că acuzațiile formulate în ancheta internă urmăresc „limitarea sferei drepturilor mele ca membru al Consiliului de Supraveghere, în special a accesului meu la informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor”.

Boiciuk a mai spus că Ministerul Infrastructurii a inițiat o verificare a anchetei. „Rămân convins că faptele vor fi clarificate prin analiza în curs și prin orice proceduri legale ulterioare”, a declarat Boiciuk.

Kyiv Independent a trimis Ministerului Infrastructurii o solicitare de informații publice pentru a confirma dacă instituția avea cunoștință despre această anchetă internă și pentru a primi documente legate de investigație. La momentul publicării articolului, ministerul încă analiza solicitarea.

Popov nu a răspuns unei cereri de comentarii. Vîșnevsca a răspuns inițial la un prim apel telefonic, însă nu a mai răspuns ulterior unei noi solicitări de comentarii și nici unui mesaj text.

Zeci de nave ale companiei, pierdute în urma unei scheme de delapidare

Scrisoarea lui Pleska, precum și documentele publice, indică mai multe presupuse tentative anterioare de a profita de activele Companiei ucrainene de Transport Maritim pe Dunăre.

În 2017, 32 de nave ale companiei ar fi fost pierdute în urma unei scheme de delapidare, provocând prejudicii de aproape 2 milioane de dolari. Procuratura Specializată Anticorupție a Ucrainei urmărește în prezent acest caz în instanță.

Recent, fostul director al companiei, Oleksii Homiakov, a fost anchetat în legătură cu o tentativă de transferare a zeci de nave aparținând UDP către o altă companie din Ungaria.

Documentele publice analizate de Kyiv Independent arată că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a deschis o anchetă în 2020, înainte de a preda cazul Biroului Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) în 2022.

De atunci, NABU nu l-a pus sub acuzare pe Homiakov și nici nu a stabilit dacă transferul a avut la bază o intenție infracțională.

Referindu-se la acest caz în scrisoarea sa, Pleska afirmă că situația a pus în pericol active ale companiei în valoare de peste 50 de milioane de dolari.

Kyiv Independent a solicitat un punct de vedere din partea Companiei ucrainene de Transport Maritim pe Dunăre, însă nu a primit un răspuns până la publicarea articolului.

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