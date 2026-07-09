Funeraliile lui Ali Khamenei amânate din cauza mulțimii de oameni

Mulțimi de oameni mai mari decât se așteptau organizatorii, adunate în Najaf și Karbala, Irak, au întârziat procesiunea funerară, relatează Al Jazeera.

Miercuri, un avion care transporta sicriul fostului lider suprem iranian Ali Khamenei a aterizat în orașul sfânt Mashhad, înainte de înmormântarea sa.

El a fost transferat din Irak, unde ceremoniile au avut loc în orașele sfinte Najaf și Karbala, cu milioane de oameni prezenți.

Traficul prin Ormuz e blocat din nou

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a încetinit până aproape de stagnare după ce Statele Unite au atacat Iranul pentru a doua zi consecutiv, iar Iranul a ripostat atacând bazele militare ale americanilor din Bahrain, Kuveit și Qatar.

Mișcarea pe această cale navigabilă crucială este acum în mare parte limitată la o rută nordică aprobată de Iran, în timp ce un coridor mai la sud, susținut de Oman și SUA, a înregistrat foarte puțină activitate.

Doar un supetransportor sancționat de SUA și o navă container sub pavilion iranian au fost observate traversând strâmtoarea, a relatat Bloomberg News.

A fost astfel înregistrată o scădere bruscă față de nivelurile recente de activitate. În cele trei săptămâni de după acordul interimar SUA-Iran de redeschidere a strâmtorii Ormuz, tranzitele zilnice medii ale navelor de marfă au fost de 34, cu un vârf de 59 pe 24 iunie, conform datelor Kpler.

Analistul militar și de apărare Alex Alfirraz Scheers spune că Iranul este pregătit să revină la un conflict la scară largă cu SUA dacă asta înseamnă menținerea controlului asupra Strâmtorii Ormuz.

Pentru iranieni, pasajul este atât „pradă” de război, cât și cea mai mare resursă în negocierile viitoare cu Statele Unite, a spus el.

Cu toate acestea, „SUA sunt, de asemenea, sub presiunea țărilor CCG pentru a se asigura că Strâmtoarea Ormuz nu devine teritoriul maritim al Iranului”, a declarat Alfirraz Scheers pentru Al Jazeera.

„Avem nevoie ca ambele părți priceapă că o nouă escaladare nu ar fi în interesul nimănui.”, a adăugat el.

Armata iraniană a declarat că a efectuat atacuri cu drone care vizau „baze și centre strategice americane” din Golf acum aproximativ o oră.

Atacurile au vizat un sistem de rachete Patriot din Kuweit, un amplasament de antenă satelit de avertizare timpurie din Qatar și rezervoare de combustibil aparținând armatei americane din Bahrain, relatează News.Az.

Armata iraniană a declarat că a folosit „un număr mare de drone de diferite tipuri” în atacuri.

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