Prototipul elegant, de 21 de metri lungime, a fost prezentat presei din orașul Chengdu, provincia Sichuan, pe 13 ianuarie.

Cercetătorii universitari au construit și 165 de metri de cale ferată pentru a demonstra cum ar arăta, cum funcționează trenul și care este atmosfera în interior, potrivit Xinhua News.

Profesorul He Chuan, vicepreședinte al Universității Southwest Jiaotong, care a lucrat la prototip, le-a declarat reporterilor că trenul ar putea fi „operațional” în decurs de 3-10 ani.

„Sichuan are resurse bogate în pământ, ceea ce este foarte benefic pentru construcția noastră de piste magnetice permanente, de promovare și de dezvoltare mai rapidă a experimentelor”, a adăugat He Chuan.



China are cea mai mare rețea feroviară de mare viteză din lume, care se întinde pe peste 37.000 de kilometri, și cel mai rapid tren care operează comercial – Shanghai Maglev.

Primul tren Maglev de mare viteză al Chinei a început să funcționeze în 2003. Cu o viteză maximă de 431 km/h, acesta face legătura între Aeroportul Shanghai Pudong și Longyang Road, din partea de est a Shanghaiului.

China vrea să aducă îmbunătățiri infrastructurii feroviare, înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, care vor avea loc la Beijing.

Anul trecut, a lansat o nouă linie ferată de mare viteză de 174 de kilometri, care leagă Beijingul de orașul gazdă al Jocurilor Olimpice de iarnă de anul viitor, Zhangjiakou, reducând timpul de călătorie între cele două orașe de la trei ore la 47 de minute.

Vezi care sunt cele mai rapide trenuri din lume!

La începutul acestei luni, China a lansat un tren rapid special conceput pentru a rezista la temperaturi de îngheț, CR400AF-G, care poate parcurge până la 350 de kilometri pe oră pe o vreme de până la -40 grade Celsius.

Trenul circulă pe trasee între Beijing, Shenyang și orașul care găzduiește anual festivalul dedicat gheții și zăpezii, Harbin.

FOTO: Captura CNN

