Chinezii nu îl importă complet, ci îl asamblează în Europa

SuperPanther încearcă să intre pe piața europeană a camioanelor electrice cu o strategie diferită de cea folosită de multe mărci auto chinezești. În loc să trimită vehicule complet asamblate din China, compania folosește componente prefabricate și face asamblarea finală în Austria, la Steyr Automotive.

Partea chineză vine cu software-ul, puntea electrică cu două motoare, electronica de putere și managementul termic. Partea europeană se ocupă de asamblarea finală, validare și controlul calității.

Modelul folosește și componente de la furnizori cunoscuți din Europa, precum ZF, Schaeffler, Continental, Michelin, Infineon și Goodyear. Asta îl ajută să nu pară doar „un camion chinezesc adus în Europa”, ci un produs construit special pentru piața europeană.

600 km autonomie și baterie de 621 kWh

SuperPanther eTopas 600 este un cap tractor electric 4×2, gândit pentru un ansamblu de 42 de tone. Camionul are o putere maximă de 692 kW, adică aproximativ 941 CP, și folosește o baterie LFP de 621 kWh furnizată de CATL.

Producătorul spune că bateria este proiectată pentru peste 1,2 milioane de kilometri, iar consumul mediu în teste europene reale este de aproximativ 0,94 kWh/km.

Autonomia anunțată este de circa 600 km, adică suficientă pentru multe rute regionale sau chiar pentru unele curse mai lungi, dacă există infrastructură de încărcare potrivită.

Trucul de încărcare: două prize CCS2 în loc de una

Una dintre cele mai interesante soluții este încărcarea „Dual Gun”. Pentru că standardul de încărcare megawatt MCS se dezvoltă lent în Europa, SuperPanther a pus câte o priză CCS2 pe fiecare parte a camionului.

Dacă sunt folosite două stații de încărcare în același timp, camionul poate primi până la 646,7 kW. Astfel, bateria poate fi încărcată de la 20% la 80% în mai puțin de 38 de minute.

Este o soluție pragmatică: în loc să aștepte infrastructura perfectă, SuperPanther folosește tehnologia deja răspândită, dar în dublu exemplar.

De ce se tem producătorii europeni

În Europa, camioanele electrice grele sunt încă rare. În Germania, ele reprezintă doar aproximativ 3,5% din înmatriculările noi de camioane grele, potrivit Focus/edison.media.

Totuși, concurența se încălzește rapid. Daimler Truck are eActros 600, MAN are eTGX, iar Volvo are gama FH Electric. SuperPanther vine exact în aceeași zonă: transport greu, autonomie mare, costuri de operare mai mici și producție localizată în Europa.

Camioanele electrice sunt încă mult mai scumpe la achiziție. În Germania, costă aproximativ de 2,5 ori mai mult decât un diesel comparabil. Dar pot recupera diferența prin costuri mai mici de operare și prin scutiri de taxă de drum. Focus notează că în Germania economia din taxa de autostradă poate depăși 30 de cenți pe kilometru, iar costul suplimentar se poate amortiza după aproximativ 500.000 km.

Primele vehicule eTopas 600 au fost deja preluate de clienți precum DHL Freight, GRESS, TEMMEL și LONTEX, pentru teste în Germania, Austria, Țările de Jos, Polonia și Cehia.

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