KAAN P1 se pregătește pentru primul zbor

Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) a început testele de taximetrie motorizată cu prototipul P1 al avionului de vânătoare KAAN.

Aeronava a fost filmată rulând pe pistă cu propriile motoare. În această etapă sunt verificate mai multe componente esențiale pentru funcționarea avionului la sol, inclusiv frânarea, direcția, răspunsul motoarelor și manevrabilitatea.

Testele de taximetrie reprezintă o etapă importantă înaintea zborului, deoarece permit inginerilor să verifice comportamentul aeronavei înainte ca aceasta să fie autorizată să decoleze.

TUSAŞ se așteaptă ca KAAN P1 să efectueze primul zbor în următoarele luni.

Cum arată KAAN, avionul supersonic al Turciei

KAAN are o configurație specifică avioanelor de vânătoare stealth moderne, cu două motoare, fuselaj cu linii angulare și compartimente interne pentru armament.

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Aeronava are:

21 de metri lungime;

14 metri anvergura aripilor;

viteză maximă proiectată de Mach 1,8, aproximativ 2.223 km/h;

plafon operațional de până la 55.000 de picioare, adică aproximativ 16.800 de metri;

două motoare General Electric F110-GE-129 pe prototipurile actuale.

Fiecare motor poate furniza aproximativ 13.600 kgf de tracțiune cu postcombustie.

KAAN este conceput ca un avion de vânătoare stealth capabil să îndeplinească misiuni de superioritate aeriană și atac, iar proiectarea sa urmărește reducerea semnăturii radar și integrarea unor sisteme moderne de senzori și armament.

KAAN, răspunsul Turciei după excluderea din programul F-35

Dezvoltarea KAAN are legătură directă cu relația complicată dintre Turcia și Statele Unite.

Ankara a fost exclusă din programul F-35 în 2019, după achiziționarea sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400.

Pierderea accesului la avionul american stealth a determinat Turcia să accelereze dezvoltarea propriului avion de luptă de generația a cincea.

În acest context, KAAN este văzut ca un proiect strategic prin care Turcia încearcă să își construiască propria capacitate de producție pentru avioane de luptă avansate.

Totuși, KAAN nu poate înlocui în acest moment F-35 în sens operațional, deoarece se află încă în faza de testare și dezvoltare. Primul zbor al prototipului P1 este următoarea etapă majoră a programului.

Primul prototip KAAN a zburat în 2024

Programul KAAN a trecut deja de etapa inițial. Primul prototip, denumit P0, a efectuat primul zbor la 21 februarie 2024. Acesta a fost folosit în principal pentru verificarea comenzilor de zbor, a performanțelor aerodinamice și a sistemelor de bază.

P1 este însă mai apropiat de configurația prevăzută pentru aeronava de producție.

Potrivit TUSAŞ, P1 integrează lecțiile obținute în urma primelor teste și include modificări ale fuselajului, rafinări ale formei exterioare și sisteme de misiune mai apropiate de configurația finală.

Prototipul va fi folosit și pentru testarea capacității interne de combustibil, compartimentelor pentru armament și integrării senzorilor.

Turcia pregătește și al doilea prototip

Testele nu se vor opri la P1. TUSAŞ lucrează la prototipul P2, care urmează să se alăture campaniei de zbor în cele din urmă. Utilizarea mai multor aeronave va permite inginerilor să efectueze simultan teste de performanță, structurale și de avionică.

Directorul general al TUSAŞ, Mehmet Demiroğlu, a descris P1 drept momentul în care KAAN intră în testele de zbor în „configurația sa reală”, făcând diferența față de demonstratorul tehnologic anterior.

Pe măsură ce mai multe prototipuri vor intra în program, producătorul speră să crească numărul de zboruri și să reducă durata generală a testelor.

KAAN folosește momentan motoare americane

Unul dintre paradoxurile programului KAAN este că Turcia dezvoltă un avion destinat să îi reducă dependența de tehnologia militară americană, dar prototipurile actuale folosesc motoare General Electric F110-GE-129, produse în SUA.

Este aceeași familie de motoare utilizată și de avioanele F-16 turcești.

Turcia dezvoltă însă propriul motor pentru viitoarele versiuni de serie.

TUSAŞ și TUSAŞ Engine Industries lucrează la turbofanul TF35000, care ar urma să propulseze viitoarele aeronave după ce primele aproximativ 20-40 de avioane vor intra în serviciu cu motoare F110.

Când ar putea intra KAAN în serviciul Forțelor Aeriene Turce

Turcia își menține planul ca primele livrări ale KAAN către Forțele Aeriene Turce să înceapă în 2028.

Compania intenționează în prezent să construiască 148 de aeronave, iar Indonezia ar putea deveni unul dintre clienții externi importanți ai programului.

Pentru atingerea obiectivului din 2028, testele de zbor ale P1 și P2 vor fi decisive. Aeronavele trebuie să acumuleze suficiente date pentru validarea și certificarea configurației de producție.

KAAN se află într-un moment esențial: prototipul P1 a început să ruleze cu propriile motoare, iar următorul mare pas este primul zbor al avionului supersonic turcesc.

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