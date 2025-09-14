TRAPPIST-1 seamănă foarte bine cu Sistemul Solar

Trei dintre aceste planete orbitează în zona locuibilă, unde ar putea exista apă lichidă. Acest lucru face din TRAPPIST-1 unul dintre cele mai asemănătoare sisteme exoplanetare cu Sistemul Solar descoperite până acum, TRAPPIST-1e fiind considerat printre cele mai bune exoplanete potențial locuibile.

Echipa de cercetare a folosit Telescopul Sferic cu Apertură de Cinci sute de metri (FAST) pentru a exploata sensibilitatea sa fără precedent. Observațiile au constat în cinci punctări independente în banda L, fiecare cu o integrare de 20 de minute, pentru un timp total de 1,67 de ore.

Acoperirea frecvenței s-a întins de la 1,05 la 1,45 GHz, cu o rezoluție spectrală de aproximativ 7,5 Hz, permițându-le să detecteze semnale radio extrem de slabe care ar putea indica tehnologie extraterestră.

Echipa, condusă de Guang-Yuan Song de la Universitatea Dezhou din China, a căutat frecvențe radio foarte precise care se schimbau lent în timp datorită mișcării planetare. Astfel de semnale ar fi practic imposibil de produs în mod natural și ar sugera puternic o origine artificială dintr-o civilizație avansată.

Rezultatele căutării

În ciuda sensibilității ridicate a telescopului FAST, care putea detecta semnale radio la fel de slabe ca 2,04×10^10 wați, căutarea nu a găsit dovezi convingătoare ale tehnologiei extraterestre.

Cu toate acestea, acest rezultat oferă informații științifice valoroase. Stabilește limite superioare pentru prezența anumitor tipuri de emițătoare extraterestre în sistemul TRAPPIST-1 și demonstrează capacitățile remarcabile ale căutărilor SETI moderne.

Planuri

Echipa intenționează să își extindă căutarea pentru a detecta alte tipuri de semnale, inclusiv transmisii periodice sau tranzitorii care ar putea fi ratate de metodele actuale.

După cum relatează Livescience, căutarea inteligenței extraterestre rămâne una dintre cele mai profunde eforturi științifice ale oamenilor, cu potențialul de a transforma fundamental înțelegerea locului nostru în univers.

Pe măsură ce continuăm să observăm spațiul cu o precizie din ce în ce mai mare, nu căutăm doar extratereștri, ci facem primii pași spre ceea ce ar putea fi cel mai semnificativ moment din istoria omenirii.

