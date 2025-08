Finanțatori din Florida și Texas, sprijiniți de un fost strateg al lui Trump

Grupul de investitori este condus de Stephen P. Lynch, un finanțator din Florida, cunoscut pentru afaceri controversate legate de Rusia, și Fei Wang, un om de afaceri american fără legături directe cu proiectele rusești. Cei doi sunt sprijiniți de Brad Parscale, fost director de campanie al lui Donald Trump, care ar urma să faciliteze conexiuni cu companii energetice din SUA, dacă proiectul se concretizează.

Lynch a refuzat să comenteze pentru Reuters. Parscale joacă, deocamdată, un „rol secundar” în discuții, potrivit surselor.

Cine este Stephen P. Lynch, americanul care a făcut avere din redresarea activelor postsovietice

Născut într-o familie de polițiști new-yorkezi, Stephen P. Lynch a parcurs un traseu neobișnuit pentru Wall Street. După doi ani ca voluntar în primul contingent al Peace Corps trimis în Rusia, a urmat un MBA la Wharton, apoi a lucrat scurt timp la Credit Suisse First Boston înainte de a-și înființa, în 1999, fondul Monte Valle Partners din Miami.

Firma sa, specializată în achiziția de active aflate în dificultate din Rusia, Europa și Asia Centrală, a devenit cunoscută pentru strategia de redresare, adică cumpără active sancționate ori blocate și încearcă să le reintroducă pe piețele occidentale. Lynch se prezintă drept un intermediar care aduce capital american în spațiul ex-sovietic.

285 de milioane de euro pentru dublarea capacității Chiren

Proiectul vizat de investitorii americani presupune dublarea capacității de stocare a depozitului de la Chiren, construit într-un fost câmp de extracție în anii 70. Extinderea a fost estimată la 285 de milioane de euro și a început oficial în 2021. A fost însă blocată în 2024 din cauza unei anchete a Parchetului European privind posibila deturnare de fonduri europene.

Autoritățile bulgare spun că ar putea lansa o nouă licitație după finalizarea anchetei. Americanii sunt interesați să obțină acces la datele tehnice ale depozitului și să evalueze oportunitățile de investiție. Întâlniri la nivel înalt sunt programate în această săptămână la Sofia.

Depozitul de la Chiren, inima rezervei bulgare de gaze

Sub satul Chiren, la 15 km de orașul Vrața, se află singurul depozit subteran de gaze din Bulgaria, o cavitate săpată în anii 70 într-un zăcământ epuizat și exploatată azi de Bulgartransgaz. Instalația are 24 de sonde, o stație de comprimare de 10 MW și poate stoca, în prezent, circa 550-650 de milioane de metri cubi de gaz, mare parte de origine rusă, potrivit portalului Bulgartransgaz.

Un plan de extindere finanțat cu fonduri europene prevede dublarea capacității la un miliard de metri cubi și creșterea debitelor zilnice de injecție/extracție la 8-10 milioane de metri cubi, astfel încât Chiren să devină un tampon regional pentru iernile grele din Grecia, Serbia sau Ungaria și, totodată, o piesă‐cheie în efortul UE de a diversifica sursele de gaz.

Comisia Europeană tace. Bulgaria, prinsă între Rusia și Occident

Chiren este considerat esențial pentru viitorul aprovizionării cu gaz a Europei de Est. Țări precum Grecia, Serbia și Ungaria încă importă gaze rusești, iar depozitul bulgar ar putea deveni fie o garanție de continuitate a acestor livrări, fie un mijloc de tranziție spre surse alternative, cum ar fi gazul lichefiat american.

„Bulgaria poate juca un rol-cheie în decuplarea totală a Europei de gazul rusesc, dar doar dacă sunt introduse garanții clare că depozitul Chiren nu va fi folosit pentru a masca gazul rusesc reexportat din Turcia”, avertizează Martin Vladimirov, expert în energie la Center for the Study of Democracy din Sofia.

Comisia Europeană a refuzat să comenteze despre cum se încadrează proiectul de extindere a Chiren în strategia de eliminare a gazului rusesc. Nici ministrul bulgar al energiei, Zheco Stankov, nu a răspuns întrebărilor.

De ce stârnește controverse implicarea lui Lynch

Stephen P. Lynch este deja o figură controversată în Europa. În 2024, el a încercat să cumpere compania care deține conductele Nord Stream 2, singura linie rămasă funcțională dintre Rusia și Germania. Cancelarul german Friedrich Merz a reacționat ferm la acea vreme, spunând că va bloca orice încercare de repornire a gazoductului.

Lynch a fost implicat și în preluarea unor active ale companiei rusești Yukos în anii 2000, iar în urmă cu trei ani a achiziționat filiala elvețiană a Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, cu acordul Trezoreriei SUA.

Bulgaria, punct de trecere pentru ultimul gazoduct activ din Rusia spre UE

Conducta TurkStream, prin care gazul rusesc ajunge în Europa de Est, traversează teritoriul Bulgariei. În primăvara acestui an, guvernul de la Sofia ar fi propus unor investitori americani să cumpere o parte din tronsonul local, alimentând speculații că Bulgaria încearcă să „îmbrace în steag american” gazul rusesc, pentru a ocoli restricțiile politice.

Deocamdată, proiectul nu s-a concretizat, dar planurile pentru Chiren revin în actualitate și pot influența direct strategia energetică a regiunii.

