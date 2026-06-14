Locuințele devin tot mai scumpe în capitala economică a Elveției

Chiriile din Zurich sunt în continuă creștere, iar schimbarea chiriașilor accelerează acest proces. Pe Seefeldstrasse, chiria unui apartament de 4,5 camere a crescut de la 3.200 de franci elvețieni (aproximativ 3.420 de euro) la 5.895 de franci elvețieni (aproximativ 6.310 euro) în doar câțiva ani. În spatele acestor creșteri semnificative se află o mare companie de asigurări, Helvetia Baloise, care este și proprietarul imobilelor, conform Blick, parte a grupului Ringier.

Creșterea chiriilor în Zurich nu este un fenomen izolat. În ultimii patru ani, chiriile medii pentru apartamentele oferite spre închiriere au crescut cu câteva sute de franci. Spre exemplu, un apartament de 4,5 camere, disponibil în 2022 pentru 4.000 de franci elvețieni lunar (aproximativ 4.280 de euro), este acum evaluat la aproximativ 4.600 de franci (circa 4.920 de euro). Această tendință pune presiune pe piața imobiliară, iar închirierea apartamentelor din segmentul de prețuri ridicate devine din ce în ce mai dificilă.

Chirii majorate, apartamente rămase fără chiriași

Mai multe apartamente de pe Seefeldstrasse, în apropierea gării Tiefenbrunnen, au rămas neocupate timp de luni întregi, deși locația este una privilegiată. Clădirile, deținute de Helvetia Baloise de zeci de ani, au fost renovate periodic, însă condițiile nu sunt întotdeauna ideale. „Apartamentele sunt fermecătoare, dar foarte zgomotoase, iar vechile ferestre nu sunt complet etanșe în cazul ploilor torențiale”, a declarat un chiriaș sub protecția anonimatului.

Pe Seefeldstrasse 239, de exemplu, un apartament de 3,5 camere, cu o suprafață de 99 de metri pătrați, era listat la 4.465 de franci elvețieni (aproximativ 4.780 de euro) în februarie. În martie, prețul a urcat la 4.900 de franci (circa 5.240 de euro), pentru ca în aprilie să scadă din nou la 3.850 de franci (aproximativ 4.120 de euro). În 2019, același apartament costa doar 2.300 de franci (circa 2.460 de euro), inclusiv utilitățile.

Un alt exemplu este un apartament de 4,5 camere de la parterul unei clădiri situate pe Seefeldstrasse 253. În decembrie, acesta era scos la închiriat pentru 4.265 de franci elvețieni (aproximativ 4.560 de euro). În martie, prețul a crescut la 5.895 de franci (circa 6.310 euro), pentru ca în aprilie să fie redus la 4.865 de franci (aproximativ 5.210 euro). În 2022, chiria pentru acest apartament era de 3.200 de franci pe lună (circa 3.420 de euro).

Reguli pentru stabilirea chiriilor

Deși Helvetia Baloise nu a vândut clădirile de pe Seefeldstrasse în ultimele trei decenii, compania poate ajusta chiriile în funcție de standardele locale și de cartier. Totuși, acest proces implică prezentarea a cel puțin cinci apartamente similare din aceeași zonă, deținute de diferiți proprietari, pentru a justifica noile tarife. Această măsură are rolul de a preveni o creștere artificială a prețurilor de către marile companii imobiliare.

Chiar și așa, doar puțini chiriași contestă noile tarife. În Zurich, legea prevede obligativitatea unui formular care să arate atât chiria veche, cât și cea nouă, dar, după cum se spune, „unde nu există reclamant, nu există judecător”. Mulți chiriași evită conflictele cu proprietarii, mai ales imediat după ce se mută.

Creșterea valorii proprietăților

Pentru proprietarii mari, creșterea chiriilor este o strategie profitabilă. Noile tarife mai mari ridică valoarea proprietăților pe piață, ceea ce se reflectă în câștiguri financiare directe. Concomitent, deficitul de locuințe din Zurich agravează situația, având în vedere că în ultimele 15 ani s-au creat mai multe locuri de muncă decât locuințe noi.

În cartierul Wiedikon, complexul rezidențial Wasserschöpfi, construit în 2009 și deținut tot de Helvetia Baloise, a înregistrat creșteri de prețuri semnificative. Un apartament de 4,5 camere, care costa 3.000 de franci elvețieni net (aproximativ 3.210 euro), a fost listat ulterior la 4.500 de franci (circa 4.820 de euro), iar acum prețul a coborât la 4.185 de franci (aproximativ 4.480 de euro). În cazul apartamentelor noi, legea impune un randament maxim admis, calculat pe baza costurilor de investiție, care în prezent este de 3,25% net.

Chiriașii pot obține reduceri prin contestarea majorărilor

Întrebată despre creșterea chiriilor și respectarea reglementărilor, compania Helvetia Baloise a oferit un răspuns general. „Helvetia Immobilien investește în principal fonduri de pensii în imobiliare ca parte a datoriei sale fiduciare față de asigurații săi”, a transmis biroul de presă al companiei. Aceștia susțin că închiriază locuințe „în mod responsabil și pe termen lung”, respectând standardele locale și legislația privind randamentele maxime admise.

Cu toate acestea, exemplele din complexurile rezidențiale administrate de companie arată că uneori contestațiile chiriașilor pot aduce rezultate. De pildă, pe Florastrasse din Zurich, chiria pentru un apartament cu trei camere a fost redusă de la 2.800 de franci elvețieni (aproximativ 3.000 de euro) la 2.400 de franci (circa 2.570 de euro) după o înțelegere cu comisia de conciliere. Într-un alt caz, chiria a scăzut de la 2.700 de franci (aproximativ 2.890 de euro) la 2.500 de franci (circa 2.680 de euro) în urma unei negocieri similare.





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