Un medic farmacist a descoperit, la sfârșitul lunii iunie, că cinci cutii cu câte cinci fiole de Fentanil din farmacia Spitalului Județean de Urgență Pitești sunt goale. Potrivit presei locale, cutiile au fost tăiate astfel încât să nu fie deteriorate sigiliile și au fost scoase numai fiolele, după care au fost lipite la loc.

„S-a obervat, la eliberarea medicamentului pe o condică de pacient, faptul că era mult mai ușoară cutia de carton, ambalajul primar cum este numit, față de un ambalaj integru. În primul rând sigiliul era prezent pe cutie, doar era tăiat cu un cuter, era prezent grătarul în care stă fiola, lipseau doar cele cinci fiole, întrucât sunt cinci fiole într-o cutie. Este posibil să fi dispărut din circuitul de distribuție și cele 5 cutii (n.r. goale) să fi fost inserate într-o comandă de 100 sau câte fiole am avut noi atunci comandate și nu s-a observat, iar din circuitul lor, de la depozit până la farmacia spitalului, ambalajul să fi ajuns aici deja desfăcut”, a declarat Bianca Ramona Ciucă, farmacist-șef în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești.

Potrivit acesteia, nu este posibil, fizic, ca cineva din farmacie să le fi luat.

„Este un dulap securizat, cu cheie”

„Noi sutem foarte multe persoane de specialitate care lucrăm în același timp acolo. Nu are cum să facă asta o singură persoană pentru că este nevoie de ceva timp să fie tăiată cutia cu cutterul, să fie scoase doar filolele, pus înapoi grătarul, lipită, pusă înapoi în dulap, iar noi suntem mulți acolo. Mai ales că este un dulap securizat, cu cheie, care trebuie desfăcut de un farmacist. Dulapul este într-o încăpere în care sunt prezenți farmaciștii. La momentul respectiv nu erau camere (n.r. de supraveghere), au fost instalate din luna iulie 2023 și din cauza acestui incident cât și pentru a asigura o observare directă, oricând”, a adăugat Bianca Ramona Ciucă, care a precizat că deține funcția din luna iulie a acestui an, iar în perioada în care a fost constatată lipsa farmacist-șef interimar era altcineva.

Fentanilul are un circuit strict monitorizat

Fentanilul, analgezic opioid sintetic care se folosește în anestezie sau pentru pacienții bolnavi de cancer, are un regim special și un circuit strict monitorizat. „Medicația stupefiantă pleacă în urma unei condici de prescriere. Vine o persoană desemnată să poată manipula aceste medicament. Noi avem lista respectivă, el poate fi și asistent. Condica de prescriere conține toate datele de identificare ale pacientului, iar eliberarea medicamentului se face într-un ambalaj care, la fel, conține toate datele de identificare ale pacientului. Comanda de aprovizionare a farmaciei se face în funcție de necesar”, a mai declarat Bianca Ramona Ciucă.

Medicamentul stă sub cheie

Fentanilul poate fi comandat în farmacie numai de medici specialiști anestezișți, oncologi sau de urgență. ”Noi facem comandă electronică în farmacia spitalului, sub semnătura medicului șef de secție, este încărcat într-un aparat al secției de anestezie. Tot timpul acest medicament stă sub cheie, sub strictă supraveghere, consumul este supravegheat strict de asistentă și de medicul care îl prescrie, este un circuit al acestui medicament. Se regăsește în fișa de anestezie, într-un registru al stupefiantelor unde avem tot timpul un control al stocurilor, al consumului și se poate verifica fiecare fiolă unde a mers și cine a manipulat-o. Se folosește strict pentru anestezia generală și pentru analgezia în secția de terapie intensivă, în spital, numai în secțiile de ATI, UPU şi Oncologie este administrat acest medicament. Niciun alt medic de nicio specialitate nu manevrează acest medicament”, a explicat medicul șef ATI Luminița Galbenu.

Zeci de mii de pastile de Fentanil și Oxicodonă, vândute de un farmacist

Pe 21 septembrie, autorităţile au prins un farmacist care a vândut zeci de mii de comprimate cu substanţă activă Fentanil şi Oxicodonă, cele mai periculoase droguri existente în prezent pe piaţă.

Potrivit procurorilor, în perioada iulie 2022 – 21.09.2023, bărbatul a traficat şi deţinut în vederea comercializării mari cantităţi de droguri de risc şi mare risc, respectiv 13.000 comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 868 comprimate ce conţin ca substanţă activă Oxicodonă, 817 plasturi cu eliberare prelungită ce conţin ca substanţă activă Fentanil, 3.243 fiole morfină, 3.250 comprimate morfină, 263 comprimate Codeină, 487 comprimate conţinând substanţă activă Alprazolam, precum şi 1800 comprimate de Diazepam, Lorazepam, Bromazepam, Rivotril, medicamente ce reprezintă droguri de risc.