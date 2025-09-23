Spaima șantierelor

Ancheta a început la 26 mai 2023, în urma unei plângeri privind un furt de echipamente de construcții pe un șantier. Cinci români au fost arestați în scurt timp. Aceștia s-au ascuns într-o locuință din Bruges pusă la dispoziție de angajatorul lor. Acolo, detectivii au găsit prada de la o lovitură dată pe un șantier din Ostende.

În urma investigațiilor, s-a stabilit că bărbații au comis alte cinci furturi de pe șantierele unde lucrau. Erau vizate, printre altele, baterii de duș, prelungitoare și prize.

Între august 2022 și sfârșitul lunii martie 2023, Alin M. (28 de ani), Ionuț-Cristian T. (37 de ani) și Mirel S. (22 de ani) au dat, de asemenea, lovituri repetate pe șantiere de construcții din Gent și din împrejurimi. Aceștia se deplasau cu un Mercedes Vito furat.

Au comis și spargeri de locuințe

Alin M. este suspect și într-o serie de spargeri de locuințe, comise în perioada martie- aprilie 2022 în Oostkamp.

Investigațiile au stabilit că Ionuț-Cristian T. și Nicolae-Ionel M. au luat parte la comiterea faptelor. Împreună cu al cincilea inculpat, Alexandru B. (24 de ani), banda a mai fost implicată în furturi de biciclete și mopede în Waregem și Kortrijk.

La unul din furturle din Bruges, gruparea a mai sustras 288 de sticle de whisky. Bărbații nu s-au prezentat luni la proces.

Pentru Ionuț-Cristian T., care avea deja mai multe condamnări, procurorul a cerut șapte ani de închisoare. Alin și Nicolae-Ionel M. riscă să stea după gratii cinci, respectiv doi ani.

Mirel S. și Alexandru B. riscă patru ani și, respectiv, un an de închisoare. Mai multe victime s-au constituit părți civile, solicitând daune totale de peste 150.000 de euro. Tribunalul din Bruges va pronunța sentința pe 27 octombrie 2025.

