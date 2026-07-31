UPDATE 10.34. Conform poliţiştilor, în coborâre, microbuzul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un copac, în afara părţii carosabile. În vehicul se aflau 16 oameni.



Într-o actualizare a datelor accidentului, ISU Argeş a precizat că au fost identificate 10 persoane care au nevoie de îngrijiri medicale, relatează News.ro.



„La sosirea pompierilor, două dintre acestea erau încarcerate. Persoanele au fost extrase de urgenţă din vehicul şi predate echipajelor medicale. Una dintre victime este inconştientă şi i se aplică manevre de resuscitare”, au transmis pompierii.



Până la acest moment, în urma evaluării medicale, trei victime sunt transportate la spital (2 adulţi şi un copil).



„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung sunt la faţa locului pentru sprijinirea intervenţiei echipajelor medicale şi pentru cercetări”, a trasmis IPJ Argeş.

ȘTIRE INIȚIALĂ. În municipiul Câmpulung, județul Argeș, un microbuz a ieșit în afara părții carosabile. Conform primelor informații, două persoane sunt încarcerate.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat, având în vedere numărul persoanelor implicate, dar și pentru gestionarea eficientă a intervenției.

La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD.

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