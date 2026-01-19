„Iubesc frumusețea, nu e vina mea” – un motto pentru o viață dedicată artei

Valentino Garavani, născut pe 11 mai 1932 în Voghera, într-o familie modestă, a fost un copil visător.

„Visam la divele de cinema și la multe alte lucruri frumoase”, mărturisea el. De la o vârstă fragedă, mama sa, Teresa, i-a insuflat gustul pentru estetică și rigoare, valori pe care Valentino le-a păstrat întreaga viață.

„Spunea că e mai bine să ai puține lucruri, dar să fie făcute cum trebuie”, își amintea designerul.

Valentino Garavani, Foto: Profimedia

Drumul către Paris și succesul internațional în modă

În anii ’50, Valentino a plecat din orașul natal pentru a-și urma visul în capitala modei, Paris. Aici, a lucrat alături de nume sonore precum Jean Dessès și Guy Laroche, acumulând experiență în lumea haute couture.

În 1960, s-a întors în Italia și a deschis un atelier la Piazza Mignanelli, Roma, împreună cu partenerul său de afaceri și de viață, Giancarlo Giammetti.

Într-un interviu pentru La Stampa, Giammetti își amintește momentul în care l-a întâlnit pe Valentino: „La început nu m-a impresionat, dar ascultându-l, mi-am dat seama de genialitatea lui”.

Cei doi au format un parteneriat de succes, cucerind lumea modei și devenind simboluri ale stilului italian.

Influența lui Valentino Garavani asupra elitei internaționale

Valentino și-a câștigat faima ca designer preferat al aristocraților, vedetelor și primelor-doamne. Printre clientele sale s-au numărat Wallis Simpson, Farah Diba și Liz Taylor.

Despre actrița Elizabeth Taylor, Giammetti povestea că italianul „a cumpărat cea mai scumpă rochie din colecție pentru premiera filmului Spartacus din Roma, în 1960”.

Până la moartea sa în 2011, Liz Taylor i-a trimis lui Valentino un buchet de trandafiri roșii în fiecare an de Ziua Îndrăgostiților.

Un alt nume legendar asociat cu Valentino este Jackie Kennedy. Aceasta a devenit clientă fidelă după ce a achiziționat șase rochii în 1964, inclusiv celebra rochie de mireasă purtată la nunta cu Aristotel Onassis.

„Acea legătură s-a transformat într-o prietenie minunată”, a declarat Giammetti.

Jacqueline Kennedy Onassis și designerul de modă Valentino în Capri, Italia. 24 august 1970, Foto: Profimedia Images

Un imperiu construit pe estetică și determinare

Valentino nu a fost doar un simplu designer, ci și un adevărat simbol al luxului. El a fost cunoscut în principal datorită faptului că a introdus așa-numitul „roșu Valentino” (rosso Valentino) ca notă distinctivă a colecțiilor sale, o nuanță intensă și vibrantă care a devenit o adevărată emblemă a brandului, fiind asociată cu pasiunea, feminitatea și puterea.

Reședințele sale spectaculoase din Paris, Londra, New York și Roma reflectă acest lucru, iar iahtul său, botezat T.M Blue în onoarea părinților săi, este o altă dovadă a respectului pe care îl purta familiei sale.

În 2008, Valentino a prezentat ultima sa colecție haute couture la Paris, punând punct unei cariere strălucite de peste 50 de ani. 18 ani mai târziu, Valentino Garavani a murit la Roma, în casa familiei sale.

Brandul său, achiziționat în 1998 de Hdp, a trecut prin mai multe mâini până în 2012, când a fost cumpărat de fondul suveran al Qatarului, Mayhoola for Investments. În 2023, Kering a achiziționat 30% din acțiunile Valentino, cu posibilitatea de a prelua întregul capital până în 2028.

Moștenirea artistică lăsată de Valentino

Pe lângă modă, arta a jucat un rol esențial în viața lui Valentino. În mai 2025, a fost deschisă fundația Valentino PM23 în Palazzo Mignanelli din Roma, găzduind o colecție impresionantă de artă, inclusiv opere de Bacon, Warhol și Picasso.

„Am cumpărat un Picasso de la croitorul său din Milano, Lizzola”, a povestit Giammetti. „Inițial am crezut că e o glumă, dar era una dintre cele mai bune lucrări ale lui Picasso”.

Valentino Garavani rămâne o legendă a modei, un simbol al eleganței și al frumuseții. Așa cum declara chiar el: „Après moi le deluge!”.

