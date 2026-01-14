Unde a mai lucrat Bogdan Costaș

„Consiliul de Administraţie al Companiei Tarom a decis marţi, 13 ianuarie 2026, numirea lui Bogdan Costaş în funcţia de director general interimar al companiei”, se menţionează în comunicatul oficial.

Cu o experienţă managerială de peste 20 de ani, Costaş a activat anterior la ROMATSA, Romaero, Aviaţia Utilitară Bucureşti SA şi IAR Ghimbav.

Este licenţiat în Management, Ştiinţe Juridice şi Marketing, iar pregătirea sa în domeniul aviaţiei include o licenţă de pilot de elicopter (PPL), cu calificări pentru modelele Robinson R22 şi R44. Acestea sunt recunoscute pentru cerinţele riguroase în materie de precizie şi disciplină în pilotaj, conform News.

A demisionat din cauza „relei voințe” a lui Radu Miruță

În octombrie 2025, Costaș a demisionat din poziția de director general al ROMAERO, după doi ani de mandat. Motivele invocate au fost lipsa de sprijin din partea Ministerului Economiei, acționar majoritar, și riscul instabilității manageriale care putea afecta redresarea economică a companiei. ROMAERO înregistrase profit pentru prima oară după ani de pierderi, conform Profit.ro.

„Nu vizez nicio funcție, nu am plecat pentru că am vrut eu sau pentru că vizez o altă funcție, ci pentru că viziunea mea și a acționarului principal nu coincid, pentru că propagarea de informații eronate în spațiul public deteriorează relația Romaero cu partenerii, de aceea mai bine plec eu și poate că Romaero se va salva cu noua viziune.

Am adus-o din groapă, poate alții vor continua. Nu am nimic în plan pentru viitor, dar, specializându-mă pe management de criză, orice companie mi s-ar propune să preiau (dacă ar veni această propunere) nu poate fi într-o situație mai dificilă decât cum era Romaero în 2023, când am preluat conducerea”, a declarat Bogdan Costaș atunci.

„În ultimele două săptămâni au apărut în spațiul public informații incomplete și pe alocuri eronate despre ROMAERO. Astfel de informații pot afecta direct relațiile cu partenerii, pot crea disfuncționalități în derularea contractelor existente și pot bloca semnarea unora noi.

Aviația este o lume mică, bazată pe relații interumane, încredere și respect. Contractele nu se semnează pe TikTok (n.r. aluzie la aparițiile lui Radu Miruță de pe TikTok), ci după negocieri serioase, uneori întinse pe luni, când partenerii ajung să se cunoască. În calitate de acționar majoritar și reprezentant al statului român, MEDAT ar trebui să fie cel mai interesat de redresarea ROMAERO, companie strategică.

Pentru aceasta este nevoie de un semnal public clar de susținere, pentru a consolida încrederea partenerilor (peste 80% externi), de stoparea transmiterii de informații eronate în spațiul public, care altfel deteriorează relațiile comerciale și se reflectă deja negativ în rezultatele financiare (iulie–august) și de sprijin concret pe componenta militară.

De aceea am făcut apel public la MEDAT să susțină trendul pozitiv înregistrat de ROMAERO, pentru a nu periclita pașii făcuți până acum de companie și am așteptat evaluarea mandatului meu de Director General — pentru validare sau pentru infirmare.

Până la această dată nu am primit însă niciun feedback din partea ministerului, iar contextul prezentat mai sus îmi creează nenumărate probleme în munca de management și pentru a nu pune în pericol situația companiei, din cauza imposibilității de a adopta măsuri pe termen lung, am decis să îmi înaintez demisia din funcția de Director General al ROMAERO, începând cu data de astăzi.”

Radu Miruță l-a acuzat pe Bogdan Costaș de jocuri de culise

Radu Miruță, pe atunci ministrul Economiei, spunea despre demisia directorului Romaero: “Brusc, domnul Costaș vrea să plece. Domnia sa știe de ce și mai ales de ce se grăbește să facă asta.

Eu nu fac speculații, vorbesc pe date. Și datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvență, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei.

Dacă unii se retrag atunci când compania nu mai oferă spațiu pentru jocuri de culise, există profesioniști care vin să pună umărul la reconstrucția ei și să caute soluții reale pentru viitor.”

Ulterior, Costaș a ripostat, spunând: “Sunt nevoit să public acest drept la replică având în vedere ultimele comunicări și interpretări eronate ale domnului ministru Radu Miruță, încă o dovadă că decizia demisiei a fost calea corectă în fața acțiunilor rău-intenționate de destabilizare a procesului de redresare Romaero.”

TAROM, aflat sub controlul Ministerului Transporturilor (98,01%), implementează un plan de restructurare aprobat de Comisia Europeană pentru modernizare și redresare. În 2024, compania raportase un profit brut de 292,2 milioane de lei, iar pentru 2025 estimase un profit brut de 2,38 milioane de lei.