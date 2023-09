Cine e Valentin, românul care și-a tatuat propriul chip pe piept și doarme într-un Mercedes, într-un parc din Olanda: „O situație excepțională și enervantă”

„Refugiatul” român Valentin stă de câteva săptămâni campat cu Mercedesul său într-un parc din Hengelo. Localnicii văd că el face caca și pipi în tufișuri, dar și că apoi ridică mizeria.

Un Mercedes alb îngrijit este tras în parcarea din Tichelpark, lângă Insula Școlii, lângă centrul orașului Hengelo. Proprietarul doarme în mașina cu numere de înmatriculare românești. E mijlocul zilei. Dar pe Valentin nu-l deranjează să fie trezit în timpul somnului de după-amiază.

Românul de 35 de ani este ceea ce se poate numi o apariție colorată. Are tatuaje mari pe obraji și pe părțile laterale ale capului. Pe piept s-a tatuat chiar pe el însuși. Se mișcă de aproape două luni între Hengelo și Enschede. Parcarea din parcul din Hengelo este locul său „permanent” în oraș. „Oamenii de aici sunt prietenoși”, spune Valentin, care vorbește destul de bine engleza.

„Mi-e frică de războiul din Ucraina și Rusia. Mi-e teamă că se va răspândi în România. Țara mea natală a fost întotdeauna implicată în războaie, în trecut”, spune Valentin, explicând de ce a fugit din țară.

În Oradea, unde locuiește, s-a urcat în Mercedes-ul său clasa E și a pornit spre Amsterdam. Dar nu a ajuns niciodată în capitala Olandei. „Când am ajuns la Hengelo, rezervorul mașinii era gol…”, explică el reporterului sursei citate, râzând.

„Acum încerc să câștig bani în plus ca artist de stradă. Sunt muzician…” Scoate o armonică din buzunar. Cântă, după cum susține, muzică de Bach sau Beethoven. Dar când o face, ceea ce se aude nu seamănă deloc cu ceea ce au scris acești mari compozitori.

Totuși, reușește să câștige niște bani așa, pe strada Emmaweg, unde sunt mai multe cafenele și unde, în medie, spune că reușește să câștige aproximativ 10 euro pe zi. Suficient pentru a cumpăra un sandviș: „Îmi umplu sticla de apă la un robinet al primăriei”.

Și-ar dori un loc de muncă adevărat aici. Arată niște diplome laminate: „În România am lucrat în securitate. Am fost și mecanic auto. Mi-ar plăcea să fac asta și aici, în Țările de Jos”. Dar Valentin locuiește în mașină, nu are o adresă poștală olandeză. Și dacă nu ai o adresă, nu poți obține un loc de muncă: „Dacă cineva are o slujbă pentru mine, vreau să rămân aici pentru totdeauna”.

Localnicii sunt îngrijorați de Valentin: „Fa caca și pipi în parc, omul ăsta are nevoie de ajutor. Se pare că nimănui nu-i pasă de soarta acestui om”, spune Annet Shaw, care locuiește pe De Ruijterstraat. „Marți, un vecin i-a adus niște sandvișuri. Era complet emotionat”, adaugă femeia.

Lui Annet chiar îi pasă de soarta bărbatului. „Dacă îmi las câinele să fugă în parc nesupravegheat, sau cineva din Hengelo are un cablu de încărcare pentru o mașină electrică întins pe trotuar, atunci apar imediat agenții municipalității. Aici nu se întâmplă nimic. Acest om este lăsat să se descurce singur. Asta nu poate continua așa!”, crede Annet.

Ea e indignată că municipalitatea acționează imediat când e vorba despre un câine al nimănui, dar lasă un om să se descurce singur: „În toate săptămânile în care l-am văzut, purta aceleași haine”.

Ziarul citat a contactat municipalitatea, care spune că există „o situație excepțională și enervantă”. Potrivit purtătorului de cuvânt, ceea ce se întâmplă cu Valentin este ceva ce nici localnicii, nici autoritățile și nici românul nu-și doresc.

Reprezentanții administrației locale discută cu Valentin în fiecare zi, potrivit purtătorului de cuvânt: „Nu îl putem forța să plece. I s-a cerut să plece de mai multe ori. Vom continua să urmărim cu atenție locația în care se află”.

Municipalitatea l-a îndrumat către Armata Salvării și Barka, o fundație care ajută migranții fără adăpost din Europa de Est: „Din păcate, nu putem face mai mult decât atât în ​​momentul de față, în limita capacităților noastre”

