Cine este Adrian Ivan, rectorul Academiei SRI cu venituri de 6.500 de euro pe lună și care și-a copiat cinci cărți. „Am venit, la cererea domnului director Hellvig, să consolidez această universitate”

Profesorul Ivan are un CV de 15 pagini, iar numele său apare pe 63 de cărţi şi pe 76 de articole ştiinţifice. Libertatea a descoperit că volumele pe care le-a semnat singur au 832 de pagini copiate unele din altele. Cum s-a clădit cariera rectorului Academiei SRI?

„Zi de sărbătoare pentru comunitatea academică prin acordarea înaltului titlu de Doctor Honoris Causa domnului prof. univ. dr. Adrian Liviu Ivan, rector al Academiei Naționale de Informații «Mihai Viteazul» București, distinsă personalitate a învăţământului superior românesc, unul dintre specialiștii cu amprentă distinctă în domeniul relațiilor internaționale și studiilor de securitate”, arăta un comunicat din 18 decembrie 2019 al Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad.

„Extraordinara contribuție”

Decizia universităţii arădene s-a bazat pe „extraordinara contribuție a domniei-sale în domeniul științific al Relațiilor Internaționale și Studiilor Europene”, conform aceluiași document. La momentul acestui laudatio, Adrian Ivan este deja de doi ani rector-comandant al Academiei SRI şi un nume cunoscut al mediului academic, cu zeci de cărţi şi articole publicate.

Vineri, Libertatea a arătat că Adrian Ivan are peste 800 de pagini cu fragmente trase la indigo în cinci volume pe care le-a scris singur, pe tema integrării europene.

Profesorul a copiat în cascadă pasaje întregi din cărțile scrise tot de el. În niciunul dintre volume nu specifică faptul că textul a mai fost publicat anterior.

„Preluarea cuvânt cu cuvânt sau cu modificări minore denotă intenţia de a înşela, de a induce în eroare”, spune profesorul Marian Popescu, şeful Comisiei de Etică a Universităţii din Bucureşti. „E o practică prin care un autor care a publicat texte, articole sau cărţi îşi reia aceste texte în alte publicaţii fără să menţioneze acest lucru”, mai spune profesorul.

„Nu cred că asta împietează asupra valorii cărții. Sunt lucruri care apar în anumite lucrări pe care le-am publicat şi pe care le-am folosit şi în unele articole. Dar sunt scrise de mine!”, a susținut rectorul Academiei SRI, Adrian Ivan, într-un dialog pentru publicul Libertatea, realizat pentru documentarea articolului din ziar.

Absolvent UBB, apoi a studiat patru ani la Geneva

Portretul lui Adrian Liviu Ivan, publicat pe site-ul instituţiei şi disponibil doar în limba engleză, arată că acesta a avut o ascensiune importantă în lumea universitară. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj în 1994, a studiat patru ani la Geneva, iar în 2003 şi-a publicat teza de doctorat.

Din 2008, este profesor la UBB, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. A predat şi în străinătate, la universităţi din Trieste şi Roma, în Italia, din Louvain-la-Neuve, în Belgia, şi din Paris, Franţa.

În acest timp, a scris şi a coordonat zeci de lucrări ştiinţifice: lista publicaţiilor de pe site-ul UBB arată că Ivan şi-a trecut numele pe 63 de cărţi, în calitate de autor unic, coordonator sau contribuitor, şi pe 76 de articole ştiinţifice.

Şi tot în acest timp, potrivit CV-ului său de 15 pagini, a condus comisii şi comitete ştiinţifice, programe masterale şi şcoli doctorale, reviste ştiinţifice şi chiar o editură, a organizat şi a participat la zeci de conferinţe. A fost premiat de Academia Română şi de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).

A coordonat tezele a zeci de angajați MAI și SRI

Începând din 2009, în calitatea sa de fondator al Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate şi de conducător de doctorate, a coordonat 46 de teze ale mai multor persoane apropiate de structurile de forță ale statului, cărora le-a girat avansarea profesională, arată jurnaliştii de la PressOne. Printre aceştia, Iosif Marcu, ofiţer al Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), serviciul secret din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Mihaela Eugenia Boc, nepoata lui Emil Boc sau Marilena-Jeana Cîmpineanu, secretara-şefă a Academiei SRI.

Cazul de doctorand devenit celebru al profesorului Ivan e cel al fostul ministru Lucian Bode. Teza sa de doctorat a fost analizată atât de presă, cât și de Comisia de Etică a UBB, iar concluzia a fost că e „profund viciată” de plagiat. Atunci, Ivan a încercat să oprească evaluarea lucrării fostului său student.

A fost sau n-a fost Eduard Hellvig studentul lui Adrian Ivan?

În 2016, într-o perioadă în care numele Academiei SRI era legat de scandalurile de plagiat din jurul doctoranzilor lui Gabriel Oprea, Adrian Ivan e numit coordonatorul Şcolii Doctorale a Academiei Naţionale de Informaţii din cadrul SRI. Însuşi Eduard Hellvig, fostul şef al SRI, l-ar fi sunat, în septembrie 2016, cu propunerea de a conduce „în calitate de consultant” şcoala doctorală, explică Ivan într-un dialog la Adevărul Live, difuzat pe 10 mai 2018.

De ce tocmai pe el? Ivan dă un indiciu în acelaşi interviu de la Adevărul Live: spune că e posibil ca, în 1995, să-l fi avut student pe tânărul Eduard Hellvig. „Îmi aduceam vag aminte şi, la o discuţie pe care am avut-o cu domnia-sa, nici el nu-şi aducea aminte de mine”, arată Ivan.

„Nu ne jucăm. Nu vom acoperi pe nimeni”

În 2017, Ivan e numit rector-comandant al Academiei SRI. Misiunea lui: să repare imaginea şifonată a Academiei, în urma dezvăluirilor de presă cu privire la tezele de doctorat asupra cărora plana suspiciunea plagiatului. „Eu am venit, la cererea domnului director Hellvig, să consolidez această Academie, să consolidez această universitate”, spunea acesta în interviul de la Adevărul Live. Interviul este preluat şi pe site-ul Academiei SRI.

Noi nu ne jucăm şi vă spun cu toată sinceritatea: nu vom acoperi pe nimeni, nu mai facem rabat de la nicio normă universitară, vom aplica întocmai toate regulamentele (pe, n.r.) care noi le-avem deja validate de Senatul Academiei Naţionale de Informaţii. Adrian Ivan, la Adevărul Live:

Printre primele sale acţiuni la conducerea instituţiei: un proces intern de evaluare a Școlii doctorale „Informații și securitate națională”, inclusiv prin verificarea tuturor tezelor de doctorat. În 2019, rezultatele anchetei interne arătau că 45 din cele 85 de teze erau plagiate.

„Depăşim bariere şi formăm caractere”

În limbaj militar, Academia SRI este unitatea cu indicativul 0418, structură aflată în componenţa Serviciului Român de Informaţii. Instituţia este responsabilă cu formarea ofiţerilor de informaţii atât pentru SRI, cât şi pentru celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei naţionale: Direcția Generală de Informații a Apărării (DGIA) din cadrul Ministerului Apărării, Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI) şi Direcţia de Operaţiuni Speciale (DOS) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, din cadrul Ministerului Justiţiei.

„Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» este o componentă esenţială a Serviciului Român de Informații. […] Depășim bariere și formăm caractere. Cei care ne trec pragul beneficiază atât de pregătire academică, cât și de dezvoltare personală”, scrie în pagina de prezentare de pe site-ul Academiei SRI.

Numele studenţilor şi al personalului instituţiei sunt secrete, după ce preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, în ianuarie 2022, o lege potrivit căreia aceştia sunt exceptaţi de la înregistrarea în Registrul matricol unic al universităţilor din România.

„Academia Națională de Informații «Mihai Viteazul» și-a asumat rolul de promotor al cunoașterii și centru de dezvoltare a unei școli românești de intelligence”, arată un articol de prezentare din revista SRI, Intelligence. În ciuda rolului asumat, instituţia a fost implicată în mai multe scandaluri de plagiat ale unora dintre absolvenţii de doctorat. Printre aceştia se numără fostul vicepremier Gabriel Oprea, fostul primar al sectorului 2 Neculai Onţanu, fostul general SRI Dumitru Dumbravă sau actualul judecător constituțional Bogdan Licu.

Cât câştigă rectorul-comandant Adrian Ivan

32.637 de lei, echivalentul a 6.500 de euro, este venitul lunar al lui Adrian Ivan, conform declaraţiei sale de avere din anul 2022, publicată pe site-ul Academiei SRI.

Potrivit documentului, Ivan primeşte salariu de la Academia SRI (196.089 de lei pe an) şi de la Universitatea Babeş-Bolyai (126.872 de lei pe an). La veniturile sale se mai adaugă 65.105 de lei pe an de la Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad pentru susţinerea unor conferinţe lunare, 2.624 de lei pe an de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi 960 de lei pe an de la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative pentru participarea la comisii de doctorat.

Adrian Ivan şi-a mai adăugat la venituri încă 53.835 de euro (aproximativ 270.000 de lei) pentru participarea la un proiect Jean Monnet, în perioada 2020-2023, atât la UBB, cât şi la Academia SRI, arată declaraţia sa de interese.