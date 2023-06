Miliardarul a studiat științele naturale și ingineria chimică la Universitatea Cambridge, iar ulterior a obținut o licență de pilot de transport aerian.

El a fost unul dintre pasagerii care a participat la cel de-al cincilea zbor comercial operat de Blue Origin, firma spațială a lui Jeff Bezos, anul trecut, așa că presa l-a descris ca fiind un turist spațial.

Harding deține recordul mondial Guinness pentru călătoria în jurul Pământului care a atins atât Polul Nord, cât și Polul Sud.

Harding este în prezent președintele Action Aviation, o companie internațională care se ocupă de vânzări și operațiuni în industria aviației de afaceri. Firma are sediul în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

El a anunțat pentru prima dată în luna iunie a anului trecut că se va alătura echipei care urma să vadă epava Titanicului.

Harding a scris pe diversele sale conturi de socializare despre această călătorie, inclusiv în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Instagram, că „sunt mândru să anunț în sfârșit că m-am alăturat @oceangateexped pentru misiunea lor RMS TITANIC, ca specialist de misiune pe submarinul care coboară spre Titanic”.

„Din cauza celei mai grele ierni din Newfoundland din ultimii 40 de ani, este posibil ca această misiune să fie prima și singura misiune cu echipaj uman spre Titanic în 2023. Tocmai s-a deschis o fereastră meteo și vom încerca o scufundare mâine. Am început ieri să navigăm din St Johns, Newfoundland, Canada, și plănuim să începem operațiunile de scufundare în jurul orei 4 dimineața, mâine dimineață. Până atunci avem multe pregătiri și ședințe de informare de făcut”, a precizat Harding, în mesajul său.

„Echipa de pe submarin are în componență câțiva exploratori legendari, dintre care unii au făcut peste 30 de scufundări pe RMS Titanic începând cu anii 1980”, adăugat el.

Un submarin comercial, folosit pentru a duce turiștii să vadă epava celebrului vas Titanic, a dispărut luni în Atlanticul de Nord. O misiune de căutare și salvare este în desfășurare, potrivit pazei de coastă din Boston.

Un purtător de cuvânt al pazei de coastă a confirmat pentru The Guardian că „un mic submarin cu cinci persoane la bord a dispărut în apropierea epavei Titanicului”.

Submersibilul este operat de OceanGate Expeditions, o companie privată americană ce transportă turiști către epava Titanicului, care se află pe fundul oceanului la o adâncime de 12.500 de metri, la aproximativ 370 de mile de coasta Newfoundland.

Our thoughts and prayers go out to those on the missing sub. We pray they are safely returned to the surface and are thinking of their friends and families. #oceangate pic.twitter.com/6OQMdsjGVn