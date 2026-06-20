Centura de siguranță e obligatorie

Potrivit legislației rutiere în vigoare, citate de Avocatnet.ro, conducătorii de autovehicule, precum și persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri de siguranță, sunt obligați să le poarte pe întreaga durată a deplasării pe drumurile publice.

„Conducătorii de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere și persoanele care ocupă locuri prevăzute prin construcție cu centuri sau dispozitive de siguranță omologate trebuie să le poarte în timpul circulației pe drumurile publice, cu excepția cazurilor prevăzute în regulament”, prevede Codul rutier.

Pasagerii din spate nu sunt exceptați

Mulți români cred în mod eronat că obligația purtării centurii de siguranță se aplică doar șoferului și pasagerului din dreapta-față.

În realitate, legea îi obligă și pe ocupanții locurilor din spate să poarte centura atunci când autoturismul este în mișcare.

Excepție fac doar anumite categorii de persoane care suferă de afecțiuni medicale ce contraindică purtarea centurii de siguranță. Acestea trebuie să dețină un certificat medical care să ateste afecțiunea respectivă.

Lista bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă a fost extinsă în 2025 și cuprinde:

  • sindroame hemoragipare;
  • sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive);
  • leucemii acute și cronice;
  • mielom multiplu;
  • limfoame maligne;
  • ciroza hepatică și cancerul hepatic cu ascită voluminoasă;
  • status posttoracotomie și sternotomie pentru diferite operații toracice, trei luni postoperator;
  • by-pass extraanatomic axilo-femural;
  • pace-maker cardiac recent montat;
  • afecțiuni acute ale sânului;
  • obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranță;
  • afecțiuni care au necesitat intervenții chirurgicale de stomizare.

În plus, scapă de obligativitatea de a purta centura de siguranță:

  • șoferii care execută manevra de mers înapoi sau care staționează;
  • femeile în stare vizibilă de graviditate;
  • conducătorii de autoturisme care executa servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când transportă pasageri;
  • instructorii auto, pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învăța să conducă un autovehicul pe drumurile publice sau examinatorul din cadrul autorității competente în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere.

Ce obligații au șoferii

Pe lângă obligația de a purta centura de siguranță, șoferii trebuie să îi informeze pe pasageri despre obligația legală de a utiliza acest sistem de protecție.

Totodată, conducătorii auto sunt responsabili să se asigure că minorii transportați în vehicul poartă centurile de siguranță sau sunt fixați în dispozitive speciale pentru copii, omologate conform legislației.

Copii care au sub 12 ani sau sub înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor. Minorii cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere omologate.

De asemenea, copii sub 12 ani nu au voie pe scaunul din față, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice, potrivit Regulamentului Rutier. 

Totodată, șoferii sau pasagerii care ocupă scaunul din faţă nu au voie să ţină în braţe animale în timpul deplasării pe drumurile publice.

Ce amenzi riscă cei care nu poartă centura

Nepurtarea centurii de siguranță este sancționată conform Codului rutier și se încadrează în clasa I de sancțiuni.

Astfel, atât șoferii, cât și pasagerii care nu respectă această obligație pot primi amenzi de 405 lei sau 607,5 lei.

Concret, în cazul în care un pasager nu respectă această regulă, conducătorul auto va fi sancționat cu 2 sau 3 puncte de penalizare. Acest lucru se traduce într-o amendă cuprinsă între 405 și 607,5 lei.

În cazul conducătorilor auto, sancțiunea este completată și de două puncte de penalizare, care se adaugă la istoricul contravențional al șoferului.

Specialiștii în siguranță rutieră atrag atenția că purtarea centurii de siguranță reduce semnificativ riscul de deces și de răniri grave în cazul unui accident, indiferent dacă persoana se află pe locurile din față sau pe bancheta din spate.

Evoluția centurii de siguranță

Centura de siguranță a cunoscut o evoluție semnificativă de-a lungul timpului. A început să se dezvolte la mijlocul secolului al XX-lea, ca răspuns la numărul tot mai mare de accidente rutiere. 

Primele forme existau încă din anii treizeci ai secolului trecut. Un moment crucial a fost în 1959, când inginerul suedez Nils Bolin a proiectat centura în trei puncte, care distribuie uniform forța de impact.

Începând cu anii 70, multe țări au introdus legi privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță, în urma studiilor care au demonstrat eficiența lor în reducerea numărului de decese și răniri în accidente.

Chiar și în era airbag-urilor și a sistemelor avansate de siguranță, centura rămâne unul dintre cele mai eficiente mijloace de protecție în vehicul. Fiecare element al său, inclusiv micul buton negru, contribuie la siguranța pasagerilor.

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