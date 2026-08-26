Cine este Vadym S., ucraineanul arestat în România

Vadym S. are 24 de ani, este cetățean ucrainean și locuia în Polonia înainte de a fi reținut. Din octombrie 2025 se află în arest preventiv în România. Potrivit Der Spiegel, tânărul este suspectat că ar fi făcut parte dintr-o rețea clandestină implicată în pregătirea unor acte de sabotaj în mai multe țări europene.

Anchetatorii polonezi ar fi ajuns pe urmele lui în timp ce investigau colete cu dispozitive incendiare. Monitorizarea telefonului său le-ar fi permis să-i urmărească deplasările.

A luat autobuzul spre Berlin și a ascuns două pistoale lângă un lac

Pe 1 octombrie 2025, Vadym S. ar fi plecat cu autobuzul din Polonia spre Berlin. Ajuns în estul capitalei germane, ar fi ridicat două pachete lăsate într-o ascunzătoare de pe marginea unui drum. Apoi ar fi primit indicații pentru a le transporta într-o zonă împădurită din apropierea lacului Müggelsee.

Acolo exista un depozit ascuns în pământ. Vadym S. ar fi lăsat pachetele în interior, ar fi fotografiat locul și ar fi trimis mai departe coordonatele exacte. Câteva ore mai târziu s-ar fi urcat din nou într-un autocar și s-ar fi întors în Polonia. Anchetatorii polonezi ar fi interceptat însă coordonatele și le-au transmis autorităților germane. În ascunzătoarea de lângă Berlin au fost găsite două pistoale și muniție. Una dintre arme era o copie a unui pistol Makarov, potrivit Der Spiegel.

Germanii au lăsat armele în ascunzătoare și au așteptat

După descoperire, anchetatorii germani nu au ridicat pur și simplu armele. Le-au făcut discret inutilizabile și au supravegheat ascunzătoarea timp de mai multe săptămâni, în speranța că persoana trimisă să le recupereze va apărea. Nu a venit nimeni. Una dintre explicațiile luate în calcul este că presupusul curier fusese între timp arestat în România.

La jumătatea lunii octombrie, la aproximativ două săptămâni după presupusa misiune de la Berlin, Vadym S. a intrat în România împreună cu un alt cetățean ucrainean. SRI a anunțat ulterior că cei doi ar fi încercat să incendieze un sediu Nova Post din București. În perioada 14-15 octombrie, aceștia au depus două colete în care erau ascunse dispozitive incendiare artizanale ce puteau fi declanșate de la distanță.

Dispozitivele erau camuflate printre căști audio și piese auto, iar în pachete existau și componente pentru urmărirea poziției prin GPS. Serviciile române au intervenit înainte de producerea incendiului și au dezamorsat dispozitivele. Expertiza preliminară anunțată de SRI a indicat folosirea unor substanțe incendiare, printre care termit și nitrat de bariu.

SRI: rețeaua era controlată de serviciile secrete ruse

Serviciul Român de Informații a afirmat că cei doi ucraineni erau afiliați unei rețele de sabotori care viza mai multe țări europene și era controlată de serviciile secrete ruse. Der Spiegel scrie acum că anchetatorii verifică și o pistă care duce către un unchi al lui Vadym S.

Autoritățile române ar avea informații potrivit cărora acesta l-ar fi determinat pe tânăr să participe la operațiunea cu dispozitive incendiare și l-ar fi îndrumat către o altă ascunzătoare, de această dată în Polonia, unde s-ar fi aflat componente folosite ulterior pentru coletele din București. Contraspionajul polonez verifică și informații potrivit cărora o rudă a suspectului ar fi avut legături cu un serviciu secret rus. Această conexiune nu este însă considerată demonstrată definitiv.

Germania discută cu România despre extrădarea lui

Vadym S. este investigat acum și de Parchetul Federal german pentru suspiciuni de activitate în beneficiul unui serviciu de informații și pentru pregătirea unei infracțiuni grave împotriva securității statului. Ministrul german de interne, Alexander Dobrindt, l-a descris drept un „agent de nivel inferior”, care probabil nu cunoștea întregul lanț de comandă.

Germania discută cu autoritățile române și despre posibila sa extrădare. Rămâne însă întrebarea centrală a anchetei de la Berlin: cine trebuia să ridice cele două pistoale și pentru ce urmau să fie folosite. Autoritățile germane cred că armele ar fi putut fi pregătite pentru un atac, dar până acum nu a fost făcută publică o țintă concretă.

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