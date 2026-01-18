Vipan Kumar, un om venit la muncă, nu la aplauze

Vipan Kumar are 47 de ani, este cetățean indian și trăiește singur în România de mai puțin de doi ani. A ajuns în țară în iunie 2024, cu un singur scop: să muncească. Familia lui a rămas în India, iar viața lui din România înseamnă șantiere, muncă fizică grea și un drum birocratic complicat pentru a-și păstra dreptul de ședere.

Inițial, Vipan a lucrat în județul Hunedoara, ca muncitor necalificat în construcții. Din 15 decembrie 2025, este angajat al unei firme din județul Dolj, tot în domeniul construcțiilor, și se află în prezent în proces de definitivare a actelor de ședere pentru noul loc de muncă. Este unul dintre miile de muncitori străini care susțin, discret, sectoare întregi din economia României.

Erou într-o zi de iarnă, muncitor anonim în rest

Numele lui Vipan Kumar a devenit cunoscut după ce a sărit în lacul înghețat din Craiova, în Parcul Nicolae Romanescu, și a ajutat la salvarea unei fetițe de 5 ani căzute în apă. Un gest făcut fără niciun fel de ezitare, fără aplauze și fără să se gândească la consecințe.

Cu o sanie și fără să stea pe gânduri, bărbatul s-a târât spre fetița de 5 ani și a ales să o țină în viață, chiar dacă știa că se poate îneca odată cu ea. El a încearcat să o tragă spre sanie, dar gheața s-a spart din nou și a căzut și el în apă. La un moment dat, sfoara s-a desprins, iar Vipan a încearcat disperat să ajungă din nou la ea. A abandonat până la urmă doar ca să țină fata deasupra apei, până la sosirea ajutoarelor.

Copila, aflată în parc împreună cu tatăl ei, a căzut ieri, 17 ianuarie, în lacul parțial înghețat, la aproximativ 10 metri de mal. Rând pe rând, tatăl său și alți cinci bărbați au intrat în apa extrem de rece, însă stratul gros de gheață a făcut intervenția aproape imposibilă. Vipan a fost singurul care a reușit să ajungă la fetiță și a ținut-o la suprafață aproximativ 30 de minute.

În restul zilelor, Vipan este un om oarecare. Muncește pe șantier, locuiește modest și trimite bani acasă, către familia care a rămas la mii de kilometri distanță.

Vipan Kumar va deveni cetățean de onoare al orașului Craiova

Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat duminică faptul că bărbatul care a salvat copila va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului: „O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui nepalez, pe care intenționăm să-l facem cetățean de onoare al Craiovei, acum toată lumea este bine”, a declarat Olguța Vasilescu.

Povestea lui Vipan nu este una izolată. În România lucrează legal zeci de mii de străini, dintre care peste 18.700 sunt nepalezi, cea mai numeroasă comunitate de lucrători extracomunitari din țară. Iar muncitorii străini din România trimit acasă sume record. În primele șase luni din 2025, aproape 1 miliard de euro a fost transferat din România către alte țări, o creștere cu 23% față de anul anterior.

Dincolo de cifre și politici, Vipan Kumar este un om care muncește singur, departe de familie, într-o țară străină. Și, într-o zi de iarnă, a fost acolo când un copil avea nevoie de ajutor.

