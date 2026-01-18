Curajul unui bărbat din Nepal a salvat fetița căzută în lac

Incidentul a avut loc sâmbătă, în Parcul Nicolae Romanescu din Craiova, când fetița a alunecat pe gheața lacului, la aproximativ 10 metri de mal. Gheața a cedat imediat, iar copila a căzut în apă. Martorii spun că situația s-a degradat rapid, pentru că suprafața înghețată continua să se spargă, făcând imposibilă apropierea în siguranță.

Un cetățean nepalez, angajat al unui restaurant din zonă, a fost primul care a intervenit. Imaginile apărute pe rețelele sociale îl arată cum se târăște pe o sanie improvizată, legată cu o sfoară de mal, încercând să ajungă la copilă.

Bărbatul reușește să o apuce de mână, încearcă să o tragă spre sanie, dar gheața se rupe din nou și cade și el în apă. La un moment dat, sfoara se desprinde, iar salvatorul încearcă disperat să o prindă din nou. Văzând că nu o poate urca pe sanie, ia decizia care îi salvează viața copilei: o ține deasupra apei, până la sosirea ajutoarelor.

Tatăl fetiței a intrat și el în lac, urmat de alți patru bărbați, care au încercat să formeze un lanț uman. Din cauza frigului și a gheții instabile, tatăl și încă un salvator au rămas blocați în apă. Pompierii ISU Dolj au intervenit cu o barcă pneumatică, fiind nevoiți să spargă gheața pentru a ajunge la victime. În total, șapte persoane, șase adulți și copila, au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Craiova. Potrivit medicilor, fetița și unul dintre bărbați au ajuns direct în zona de resuscitare.

Cine este eroul din Craiova

Vipan Kumar are 47 de ani, este cetățean indian și trăiește singur în România de mai puțin de doi ani. A ajuns aici în iunie 2024, pentru a munci în construcții, departe de familie, care a rămas acasă, în India. A lucrat mai întâi în județul Hunedoara, iar din decembrie 2025 este angajat al unei firme din Dolj, tot ca muncitor necalificat, încercând să își construiască o viață decentă din muncă grea.

În aceste zile, Vipan se află în plin proces de definitivare a actelor de ședere, un drum birocratic dificil pentru un om care a ales să muncească onest, singur, într-o țară străină.

Vipan Kumar va deveni cetățean de onoare al Craiovei

Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat duminică faptul că bărbatul care a salvat copila va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului.

„O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui nepalez, pe care intenționăm să-l facem cetățean de onoare al Craiovei, acum toată lumea este bine”, a declarat Olguța Vasilescu.

De ce nu există garduri de protecție în jurul lacului

Primarul a explicat și de ce lacul din Parcul Nicolae Romanescu nu are garduri de protecție. Potrivit acesteia, Primăria a încercat încă din 2016 să instaleze astfel de măsuri, însă Ministerul Culturii, condus atunci de Vlad Alexandrescu, a dat aviz negativ.

„Se putea evita această tragedie, dacă Ministerul Culturii ne-ar fi permis, la vremea respectivă, să punem acest gard în zona lacului. Din păcate însă, avizul a fost foarte clar că nu are ce să caute acolo un gard”, a spus Olguța Vasilescu. Edilul a amintit că în trecut au mai existat persoane, inclusiv copii, care și-au pierdut viața în lac, după ce au intrat pe gheață iarna.

Un precedent celebru: cazul lui Mamoudou Gassama, „Spiderman din Paris”

Gestul nepalezului din Craiova amintește de un caz care a făcut înconjurul lumii în 2018. Atunci, Mamoudou Gassama, un tânăr din Mali aflat ilegal în Franța, s-a cățărat cu mâinile goale până la etajul patru al unui bloc din Paris pentru a salva un copil care atârna de balcon. Imaginile au devenit virale, iar reacția autorităților a venit rapid.

Președintele Emmanuel Macron l-a primit la Palatul Élysée și a anunțat că îi va acorda cetățenia franceză pentru „merite excepționale”, oferindu-i și un loc în serviciul civil al pompierilor parizieni.

„I-am spus că va avea toate actele în regulă cât de curând posibil și că Franța este construită cu dorință, iar el a demonstrat că are această dorință”, a scris Macron atunci pe Facebook. Cazul Gassama a devenit un simbol al recunoașterii oficiale pentru un act de curaj extrem.

Într-un incident care putea avea un deznodământ tragic, curajul unui cetățean străin a făcut diferența. Fără echipamente, fără protecție și fără să ezite, bărbatul din Nepal a ales să riște totul pentru a salva viața unei fetițe pe care nu o cunoștea.





