Imperiul lăsat în urmă de Giorgio Armani

Giorgio Armani a murit joi, la vârsta de 89 de ani, lăsând în urmă un imperiu evaluat la miliarde de dolari. Conform AFP, averea sa era estimată la 11,8 miliarde de dolari, plasându-l pe locul patru în topul celor mai bogați italieni.

Grupul Armani, cu sediul în Milano, are peste 9.000 de angajați și o cifră de afaceri de 2,3 miliarde de euro în 2024. Marca este prezentă în peste 600 de magazine la nivel global, oferind diverse linii de îmbrăcăminte precum Giorgio Armani, Emporio Armani și A|X Armani Exchange.

Dar imperiul Armani nu se limitează doar la modă. Grupul produce ochelari prin EssilorLuxottica, parfumuri și cosmetice prin L’Oréal, și chiar dulciuri prin ciocolatierul Guido Gobino. De asemenea, Armani este prezent în industria hotelieră, restaurante și imobiliare, cu proprietăți în China, Miami, Dubai și Brazilia.

Cine moștenește averea lui Giorgio Armani

Deși Giorgio Armani nu a avut copii așa că are moștenitori direcți, tocmai de aceea succesiunea sa a fost planificată cu atenție. Noul plan implică Fundația „Giorgio Armani” și apropiații designerului, inclusiv nepoatele sale Silvana și Roberta Armani, nepotul Andrea Camerana, sora sa Rosanna Armani și partenerul său Leo Dell’Orco.

Recomandări Afaceristul Dragoș Anastasiu reprezintă Universitatea Babeș-Bolyai într-o organizație europeană pentru excelență în educație

Într-un interviu recent pentru Financial Times, Giorgio Armani a descris succesiunea ca fiind „o tranziție progresivă a responsabilităților” către colaboratorii săi apropiați și familia sa. Creatorul de modă s-a ocupat personal ca întregul proces să fie perfect stabilit, iar după moartea sa să nu existe motive de dispută.

Celebrul creator de modă este condus sâmbătă pe ultimul drum la Milano, iar ceremonia are loc într-un cadru cu totul și cu totul deosebit.

Proprietăți de lux impresionante

Pe lângă imperiul de modă, Giorgio Armani deținea numeroase proprietăți de lux. În afară de reședința sa principală din Milano, situată pe via Borgonuovo, despre care se spunea că este un loc elegant și discret unde își desfășura activitatea și viața personală, creatorul de modă mai avea și:

Vila de pe insula Pantelleria, o locație exclusivistă între Sicilia și Tunisia, unde se refugia pentru odihnă și intimitate.

Reședința de vară din Forte dei Marmi, o stațiune balneară de lux în Toscana, cunoscută pentru atmosfera sa sofisticată.

„Villa Rosa”, o altă proprietate la sud de Milano, înconjurată de natură și intimitate.

Proprietăți străine, printre care case din Franța (inclusiv Paris și Saint-Tropez) și o vilă la Saint-Moritz, Elveția, toate în zone recunoscute pentru lux și exclusivitate.

Iahtul „Main” este un megayacht de 65 de metri, cu interioare în stil Armani/Casa, care combină eleganța, rafinamentul și minimalismul. Are un dormitor principal şi șase cabine pentru oaspeți, realizat cu o atenție deosebită la detalii și materiale prețioase.

Recomandări Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Provocări în industria luxului

Armani rămâne unul dintre puținele grupuri de lux independente într-o industrie dominată de conglomerate. Această independență ridică întrebări despre viitorul mărcii după decesul fondatorului său.

În ultimele luni, piața luxului a înregistrat o încetinire generală, afectată de contextul geopolitic și incertitudinile economice. Grupul Armani a resimțit și el această tendință, înregistrând o scădere de 6% a cifrei de afaceri în 2024.

Cu toate acestea, compania a continuat să investească, alocând 332 de milioane de euro pentru renovarea magazinelor din New York și Milano și deschiderea unuia nou la Paris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE