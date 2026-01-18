Avertismente vehemente

Republicanii din Congres sunt, de obicei, reticenți să nu fie de acord cu președintele, care a cerut în repetate rânduri ca disidenții partidului său să fie demiși din funcție.

Însă, pe fondul sondajelor care arată că o majoritate covârșitoare a americanilor se opun preluării controlului asupra insulei și al avertismentelor din partea Danemarcei că o invazie ar însemna sfârșitul NATO, unii republicani din Congres au emis avertismente vehemente împotriva acestei probleme.

„Ideea ca Statele Unite să preia Groenlanda, un teritoriu independent în cadrul Regatului Danemarcei, este absurdă”, a declarat senatorul Thom Tillis din Carolina de Nord, într-un discurs susținut miercuri în Senat.

„Cineva trebuie să-i spună președintelui că poporul Groenlandei, până în prezent, era, de fapt, foarte, foarte pro-american și foarte, foarte pro-prezență americană.”

„Republicanii nu vor tolera acest lucru”

Congresmanul din Nebraska, Don Bacon, a declarat pentru Omaha World-Herald :

„Dacă ar duce la bun sfârșit amenințările, cred că ar fi sfârșitul președinției sale. Și trebuie să știe că republicanii nu vor tolera acest lucru și că va trebui să se retragă. Urăște să i se spună nu, dar în acest caz, cred că republicanii trebuie să fie fermi.”

Mitch McConnell, fostul lider republican al Senatului, a comparat posibilitatea ca SUA să cucerească Groenlanda cu retragerea lui Joe Biden din Afganistan în 2021, care a devenit un moment nepopular în președinția democratului.

„Punerea în aplicare a acestei provocări ar fi mai dezastruoasă pentru moștenirea președintelui decât a fost retragerea din Afganistan pentru predecesorul său”, a declarat McConnell, avertizând că acest lucru ar echivala cu „spulberarea încrederii câștigate cu greu a aliaților loiali în schimbul unei schimbări semnificative în accesul SUA la Arctica”.

Tenta expansionistă a liderului SUA

Trump a dat dovadă de o tentă expansionistă în al doilea mandat de președinte și a declarat public că ar dori ca Statele Unite să anexeze Canada, Canalul Panama și Groenlanda, chiar dacă aceasta face parte din Danemarca, un aliat al NATO.

Subiectul pare să fi fost trecut cu vederea în ultimele luni, dar Trump a început să se concentreze din nou asupra Groenlandei după raidul reușit din Venezuela, în urma căruia Maduro a fost capturat.

Țările europene au reacționat rapid la comentariile lui Trump, iar trupe din Franța, Germania, Marea Britanie, Norvegia și Suedia au sosit în Groenlanda săptămâna aceasta, într-o demonstrație de sprijin politic.

Miniștrii de externe ai Groenlandei și Danemarcei s-au întâlnit miercuri cu Trump, vicepreședintele JD Vance și secretarul de stat Marco Rubio, însă întâlnirea nu a schimbat dorințele președintelui american.

Trump a declarat ulterior că SUA încă „au nevoie” de Groenlanda din motive de securitate națională, iar vineri, președintele a avertizat că ar putea impune tarife vamale țărilor care se opun campaniei sale.

„Nu ar trebui să mai fie aleși niciodată în funcții”

Trump a ținut majoritatea republicanilor la curent, chiar și în chestiuni de politică externă. După ce Senatul a avansat săptămâna trecută o rezoluție prin care Congresul să fie notificat înainte de a ataca din nou Venezuela, președintele a declarat că cei cinci republicani care s-au alăturat democraților în susținerea măsurii „nu ar trebui să mai fie aleși niciodată în funcții”.

Miercuri, doi dintre senatorii republicani și-au schimbat voturile pentru a anula rezoluția. Alți republicani care s-au pronunțat împotriva campaniei lui Trump pentru Groenlanda se numără printre puținii care nu sunt de acord frecvent cu președintele.

Există semne că și republicanii apropiați președintelui se simt inconfortabil în legătură cu campania sa și, în special, cu amenințarea pe care o reprezintă pentru NATO.

„Ar fi o prostie”

„În calitate de șef al delegației SUA la [adunarea parlamentară a NATO], nu pot supraestima importanța relațiilor noastre transatlantice”, a scris congresmanul din Ohio, Mike Turner, pe X.

„Trebuie să respectăm suveranitatea poporului danez și groenlandez.”

Într-un interviu acordat CNN săptămâna trecută, senatorul John Kennedy din Louisiana a declarat: „A invada Groenlanda, o țară NATO parteneră, ar fi o prostie în materie de arme. Președintele Trump nu este o prostie de nivel înalt în ceea ce privește armele.”

Statele Unite ar putea fi nevoite să plătească până la 700 de miliarde de dolari pentru a îndeplini obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit unor estimări realizate de experți și foști oficiali americani, în contextul tensiunilor crescânde cu Danemarca și aliații NATO.

