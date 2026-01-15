Până la 700 de miliarde de dolari pentru Groenlanda

Statele Unite ar putea ajunge să plătească până la 700 de miliarde de dolari dacă ar reuși să ducă la îndeplinire obiectivul președintelui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda, potrivit a trei persoane familiarizate cu estimarea costurilor, citate de NBC News.

Estimarea a fost realizată de experți și foști oficiali americani, în cadrul unor planuri legate de aspirația lui Trump de a achiziționa insula cu o suprafață de aproximativ 2,1 milioane de kilometri pătrați, văzută ca un tampon strategic în Arctica împotriva principalilor adversari ai Statelor Unite.

Suma depășește jumătate din bugetul anual al Departamentului Apărării și reflectă o prioritate de securitate națională a lui Donald Trump care a generat îngrijorări atât în Europa, cât și în Capitol Hill, în contextul retoricii sale privind preluarea Groenlandei.

Danemarca și Groenlanda resping categoric ideea vânzării

Groenlanda, teritoriu semiautonom al Regatului Danemarcei, nu este de vânzare.

Oficiali din Danemarca și Groenlanda au respins afirmațiile lui Trump potrivit cărora Statele Unite vor dobândi Groenlanda „într-un fel sau altul”.

Totuși, un oficial de rang înalt de la Casa Albă a declarat că secretarul de stat Marco Rubio a fost însărcinat să elaboreze, în următoarele săptămâni, o propunere de achiziție, descrisă drept o „prioritate ridicată” pentru Trump.

Miercuri, Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance urmează să se întâlnească la Washington cu oficiali din Danemarca și Groenlanda, veniți pentru a înțelege mai bine intențiile și propunerile administrației Trump. Întâlnirea are loc după discuții preliminare purtate săptămâna trecută între reprezentanți ai Danemarcei, Groenlandei și Consiliului Național de Securitate al Casei Albe.

Trump: „Într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”

„Mi-ar plăcea să fac o înțelegere cu ei”, a declarat Trump duminică, întrebat dacă există un acord posibil cu Groenlanda. „Este mai simplu. Dar, într-un fel sau altul, vom avea Groenlanda”.

Mesajul autorităților de la Nuuk a rămas constant.

„Groenlanda nu dorește să fie deținută, guvernată sau să facă parte din Statele Unite. Alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi – ca parte a Regatului Danemarcei”, a declarat ministra de Externe a Groenlandei, Vivian Motzfeldt, la sosirea sa la Washington.

Presiune și anxietate în rândul populației groenlandeze

Ministra pentru Afaceri și Resurse Minerale, Naaja Nathanielsen, a spus că mesajele venite din partea SUA provoacă o asemenea îngrijorare în rândul groenlandezilor încât mulți au dificultăți în a dormi.

„Acest subiect domină complet discuțiile din gospodării. Presiunea este uriașă, iar oamenii simt efectele. Nu avem nicio intenție de a deveni americani”, a spus Nathanielsen, într-o conferință de presă la Londra.

Un oficial american familiarizat cu situația a precizat că Statele Unite pot deja să își extindă prezența militară în Groenlanda și să își consolideze capacitățile de securitate în baza acordurilor existente cu Danemarca. „De ce să invadezi vaca atunci când îți vinde laptele la prețuri rezonabile?”, a spus oficialul.

În timp ce unii membri ai administrației Trump au sugerat posibilitatea utilizării forței militare pentru a prelua insula, alți oficiali și aliați ai Casei Albe consideră mai probabilă o tentativă de cumpărare sau încheierea unui nou tip de alianță. O altă opțiune analizată ar fi un acord de asociere liberă, care ar presupune asistență financiară din partea SUA în schimbul unei prezențe de securitate pe insulă. Statele Unite au deja astfel de acorduri cu Insulele Marshall, Micronezia și Palau.

O astfel de soluție ar putea fi mai puțin costisitoare decât suma estimată pentru cumpărarea Groenlandei, evaluată între 500 și 700 de miliarde de dolari.

Donald Trump a explicat că dorește să dobândească Groenlanda pentru a avea drepturi depline asupra teritoriului, comparând situația cu diferența dintre a deține o proprietate și a o închiria.

O eventuală achiziție ar transforma Groenlanda într-un teritoriu american similar cu Guam, Samoa Americană sau Puerto Rico.

Teama de influență rusă și chineză în Arctica

Potrivit unor experți și declarațiilor unor foști oficiali americani în fața Congresului, dorința lui Trump este alimentată și de temerile că Groenlanda ar putea deveni independentă, iar vasta sa coastă ar putea ajunge sub influența unor adversari precum Rusia sau China. Sondajele arată însă că populația Groenlandei respinge masiv ideea de a deveni parte a Statelor Unite: aproximativ 85% s-au declarat împotrivă.

Retorica lui Trump a întâmpinat rezistență și în Congresul american.

Marți, doi senatori, unul democrat și unul republican, au introdus un proiect de lege care ar interzice Departamentului Apărării să folosească fonduri pentru a prelua controlul asupra teritoriului suveran al unui stat membru NATO fără acordul acestuia sau fără aprobarea Consiliului Nord-Atlantic.

Groenlanda găzduiește deja o mică prezență militară americană la baza spațială Pituffik, unde sunt operate sisteme radar de avertizare timpurie împotriva atacurilor dinspre Rusia.

Danemarca și Statele Unite cooperează, de asemenea, în schimbul de informații de securitate.

„Este posibil să găsim o cale pentru a consolida prezența militară americană în Groenlanda”, a declarat anul trecut premierul danez Mette Frederiksen, subliniind că SUA sunt deja prezente în regiune.

NATO a suplimentat trupele din Groenlanda

Mutarea NATO vine pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice în regiunea arctică. Viceprim-ministrul Groenlandei, Mute Egede, a confirmat miercuri, după întâlnirea de la Casa Albă, că mai multe trupe NATO vor fi desfășurate în Groenlanda „în zilele următoare”.

Totodată, Danemarca a trimis tehnică militară și un detașament avansat în Groenlanda.

Mai multe țări europene, printre care Franța, Suedia, Germania și Norvegia, au anunțat, tot miercuri, că vor trimite personal militar în Groenlanda pentru o misiune de recunoaștere, conform unei surse din cadrul Ministerului francez al Apărării. Acțiunea face parte din exercițiul danez „Arctic Endurance“.

