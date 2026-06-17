„În esență, Crimeea este izolată cu ajutorul dronelor și se pare că va deveni în curând o insulă. Acest lucru ar putea duce la consecințe foarte neașteptate pentru ruși”, a spus ministrul ucrainean într-un interviu acordat canalului de YouTube PRESSING.

Mîhailo Fedorov nu a oferit alte detalii despre operațiunile plănuite pentru alungarea soldaților ruși din Crimeea și din restul regiunilor ucrainene ocupate, dar a menționat că Guvernul ucrainean a achiziționat în ultimele patru luni mai multe drone decât în ​​tot anul 2025.

„Ne-am concentrat pe drone cu fibră optică, pe Middle Strike (drone cu rază medie de acțiune care vizează logistica rusească în regiunile ocupate – n.r.)”, a subliniat ministrul ucrainean al Apărării.

„Iadul abia începe pentru ruși”, a conchis el.

Serghei Sternenko, un consilier al ministrului ucrainean al Apărării, a adăugat că ocupanții ruși din Zaporojie, Herson și Donețk se confruntă cu „cea mai dificilă vară” de lansarea invaziei din Ucraina și i-a îndemnat să plece acasă. „Vor fi și mai multe probleme în Crimeea. Crimeea se va transforma într-o insulă”, a declarat el.

Robert Brovdi, comandantul Sistemelor aeriene fără pilot ale Ucrainei, a promis anterior că peninsula Crimeea „va fi izolată” în viitorul apropiat. El a subliniat că atacurile cu drone s-au intensificat asupra autostrăzii federale Novorossia, care duce spre peninsulă, și că dronele cu rază medie de acțiune întrerup aprovizionarea cu arme, combustibili și echipamente a unităților rusești din prima linie.

Conform înregistrărilor video confirmate de analiști, Forțele Armate Ucrainene au efectuat, în luna mai, cel puțin 375 de atacuri cu drone asupra camioanelor, cisternelor de combustibili și altor vehicule în teritoriile ocupate. Aproximativ 200 dintre aceste atacuri au vizat cisterne de combustibil și camioane care circulau de-a lungul „podului terestru” către Crimeea.