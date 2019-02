Astfel, juriul format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miţă), Crina Mardare, Adi Cristescu şi Andy Platon a ales următoarele cinci piese pentru finală:

„Right now” – Olivier Kaye

„Daina” – Letitia Moisescu & Sensibil Balkan

„Dear father” – Laura Bretan

„On a Sunday” – Ester Peony

„Renegades” – Linda Teodosiu.

A şasea piesă a fost aleasă de public şi este „Your journey” – Aldo Blaga, care a obţinut 539 voturi.

Reacţiile străinilor la piesa Laurei Bretan de la Eurovision România 2019 sunt foarte optimiste: „Dacă o veţi trimite în Israel, Eurovision 2020 se va ţine în România”

Laura Bretan și-a adus din America rochia pentru semifinala Selecției Naționale. Nu iese pe scenă până nu se roagă!

Piesele care au intrat în competiţie au fost: „Ielele” – 2 Gents, „Tears” – Georgy, „Right now” – Olivier Kaye, „Discrete” – Xonia, „Make me your man” – TWM, „Give up now” – Johnny Bădulescu, „High heels on” – Echoes, „Your journey” – Aldo Blaga, „Daina” – Letitia Moisescu & Sensibil Balkan, „Dear father” – Laura Bretan, „On a Sunday” – Ester Peony, „Renegades” – Linda Teodosiu.

În 27 ianuarie, la Iaşi a avut loc prima semifinală, la care au participat 11 concurenţi. Vezi aici care au fost cele şase piese alese pentru finală!

Finala Naţională va avea loc în 17 februarie, la Bucureşti, când se va afla cine va reprezenta România pe scena concursului Eurovision, care va avea loc anul acesta la Tel Aviv.

Sursa & FOTO – TVR

