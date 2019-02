Cântărețul s-a înscris de patru ori la startul pentru Eurovision, 1994, 1998, 2003 și 2015 și chiar dacă n-a reușit niciodată să ia selecția națională, a ajuns în finală. Chiar cu două melodii într-un an! „În 2003, cu «Let’s have a holiday» am intrat în prima semifinală și cu «Goodbye, hello, goodbye», în cea de-a doua. Amândouă au ajuns în finală. Am vorbit cu compozitorul Nicolae Caragea și am renunțat la una, conștient fiind că voturile se vor împărți. Pentru finală am ales melodia «Let’s have a holiday». A fost piesa care s-a clasat a doua în preferințele publicului, după «Don’t break my heart», melodia Nicolei, care ne-a reprezentat la Eurovision 2003”, ne-a povestit Aurelian.

În 2003 a avut și cea mai… dureroasă participare la concursul muzical. „Am avut o pereche de cizme din piele de pisică de mare, care, pe cât de splendide erau, pe atât mi-au chinuit picioarele. Erau cu un număr și jumătate mai mic, dar erau perfecte pentru vestimentație. Am dansat și m-am prefăcut că nu se întâmplă nimic. Am stat în chinuri toată seara, cu camera verde cu tot și am zâmbit în timp ce simțeam crampe la picioare”, ne-a spus el.

A doua semifinală Eurovision România va fi transmisă live la TVR 1 duminică, 10 februarie, de la ora 21.00.

