Cine sunt cei care au lovit-o în 10 august pe jandarmeriţa Ştefania şi de ce judecătoarea nu i-a închis: nu erau ultrași, ci un informatician și un medic!

Imaginile cu cei doi jandarmi agresaţi la 10 august 2018 de câţiva protestatari din Piaţa Victoriei au fost transmise în direct la TV şi au avut un puternic impact emoţional.

În cursl agresiunii, jandarmeriţei i-a fost furat pistolul din dotare, iar ştirea a devenit imediat publică. Se vorbea atunci de “două arme de foc furate de la jandarmi”.

La trei minute după acest incident, comandantul acţiunii a dispus intervenţia în forţă a jandarmilor. În urma violenţelor din acea seară, 452 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale.



La ora 23.05, două detaşamente de jandarmi au fost trimise să acționeze pentru scoaterea din mulțime a efectivelor de poliție din zona magazinului Spring Time din Piaţa Victoriei. Cristian F. și Ştefania N. au format “binomul” din urma formațiunii de intervenție. Bărbatul mergea cu spatele, fiind ghidat de colega lui care îl ţinea de vestă.



Pe drum, câţiva manifestanţi i-au îmbrâncit pe jandarmi și i-au lovit cu diverse obiecte. La un moment dat, Ştefania s-a dezechilibrat și a căzut, trăgându-l la pământ şi pe colegul ei, se precizează în motivarea Judecătoriei Sectorului 1.



Imediat, cei doi au fost încercuiţi de protestatarii care au început să îi lovească cu pumnii și cu picioarele. În această busculadă, jandarmeriţei i-a fost furat pistolul.

O parte dintre agresorii jandarmilor au fost identificaţi după ce experții de la Institutul Naţional de Criminalistică au analizat imaginile surprinse de camerele de televiziune şi cele difuzate pe online. La percheziţiile domiciliare, au fost găsite hainele purtate de agresori, în momentul în care ei fuseseră filmaţi lovindu-i pe jandarmi.



Laurenţiu I. este unul dintre cei identificaţi. Avea 27 ani şi absolvise Facultatea de Informatică, participase la cursuri de formare profesională în Franța şi lucra, de cinci ani, la firme cunoscute din domeniul tehnologiei informației.



În cursul agresării celor doi jandarmi, el a lovit-o cu piciorul în spate pe Ştefania N.



Tânărul le-a declarat anchetatorilor că în busculada de la acel miting îşi pierduse brăţara de aur pe care o avea la mână, “și am tras de vesta unui jandarm să mă descarc, fiind tulburat de cele întâmplate. Imediat am dat și eu cu piciorul în zona dorsală într-un jandarm”.



“Din cauza celor întâmplate anterior și din cauza faptului că mereu am lăsat de la mine și nu am intervenit niciodată”, îşi motivează gestul Laurenţiu I. El a recunoscut că fuma țigări cu marijuana, “ocazional, pentru că treceam printr-o perioadă grea”.



La 2 octombrie 2018, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile şi apoi plasat în arest la domiciliu. Din actele depuse la dosar rezultă că “în urma detenției provizorii”, Laurenţiu I. a suferit un episod depresiv sever, “însoțit de ideație suicidară”.



Judecătoarea Anda Irina Ivan Enescu subliniază, în motivarea deciziei prin care l-a condamnat pe tânăr la un an și 8 luni cu suspendare, că “din analiza circumstanțelor sale personale nu ar fi fost posibilă anticiparea unui astfel de comportament antisocial”.



Claudiu T., 31 ani, lucra ca muncitor necalificat în construcții şi, conform actelor depuse la dosar, el “a dat dovadă de implicare în activitățile civice organizate în folosul comunității de primăria comunei S., județul Teleorman, unde locuiesc mama, bunica și fratele”, pe care îi vizita în fiecare weekend.



La mitingul din 10 august, Claudiu T. venise direct de la ziua unui coleg, unde băuse, spune el, “circa 7-8 doze de bere”.



El l-a lovit cu piciorul, de mai multe ori, pe jandarmul Cristian F., colegul Ştefaniei. “Faptele au fost comise sub imperiul emoției colective resimțite de protestatari, dar și al consumului de alcool”, notează judecătoarea care l-a condamnat pe Claudiu T. la 2 ani cu suspendare.



Alexandru Ş., 25 de ani, a absolvit Facultatea de Medicină, iar în august 2018 se pregătea pentru licenţă. După întâmplarea din 10 august, el nu a reuşit să promoveze examenul de rezidențiat şi s-a angajat la o firmă, ca operator vânzări.



Alexandru a dat în colegul Ştefaniei, aplicându-i o lovitură cu piciorul în regiunea spatelui.



În acel moment am crezut că are loc un conflict între forțele de ordine și protestatari. Nu am realizat pe moment câți jandarmi se aflau în acea busculadă. Am lovit și eu cu piciorul un jandarm aflat în acea busculadă.

Declaraţia lui Alexandru S. din dosar: