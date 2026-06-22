Primul a fost condamnat definitiv în 2016 la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la biroul parlamentar. Între timp, Marian Neacșu a fost reabilitat. Al doilea este fost ministru al Educației, rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și a demisionat în 2022 din Guvern, în plin scandal de plagiat, după o anchetă PressOne semnată de jurnalista Emilia Șercan.

Marian Neacșu, propus la Interne

Marian Neacșu este unul dintre oamenii cu cea mai mare influență în PSD în ultimii ani. A fost considerat omul de încredere al lui Marcel Ciolacu în Guvern și unul dintre principalii negociatori ai partidului în momentele politice importante.

Potrivit CV-ului său, Marian Neacșu este economist și expert contabil. A lucrat în zona agricolă și zootehnică, iar în profilul său public apar mai multe specializări legate de nutriția animalelor. A intrat în politică în anii 90, mai întâi în Partidul Agrar. A ajuns apoi în PDSR, formațiune care a devenit PSD, iar din 2008 a fost ales deputat de Ialomița.

În 2015, în perioada în care Liviu Dragnea controla partidul, Marian Neacșu a devenit secretar general al PSD. Trei ani mai târziu, a fost exclus din partid, după ce s-a poziționat împotriva lui Dragnea. A trecut apoi la Pro România, formațiunea lui Victor Ponta, iar ulterior a revenit în PSD, în perioada în care Marcel Ciolacu a preluat conducerea partidului.

Condamnarea pentru conflict de interese

Marian Neacșu a fost condamnat definitiv în 2016 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese. Dosarul a vizat angajarea fiicei sale la cabinetul parlamentar, fapt interzis de lege. Ulterior, Marian Neacșu a fost reabilitat.

În 2021, când Marian Neacșu a fost readus într-o funcție guvernamentală importantă, Marcel Ciolacu i-a luat apărarea public și a spus că își asumă numirea lui.

De la ANRE și Secretariatul General al Guvernului, spre Interne

După revenirea în PSD, Marian Neacșu a primit mai multe funcții importante. A fost membru în conducerea ANRE, instituția care reglementează piața de energie, apoi a fost numit secretar general al Guvernului, cu rang de ministru, în timpul guvernului condus de Nicolae Ciucă. Ulterior, în guvernele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan, Marian Neacșu a rămas în vârful Executivului, ca vicepremier.

În cercurile politice, a fost descris adesea drept un om de aparat, cu influență mare în zona administrativă, dar cu expunere publică mai redusă decât alți lideri PSD.

Ce avere a declarat Marian Neacșu

În ultima declarație de avere consultată integral, depusă în 2024 și preluată de pe site-ul ANI, Marian Neacșu a menționat un teren intravilan de 1.300 de metri pătrați în Mila 23, județul Tulcea, deținut în cotă de 50%, și un apartament de 83 de metri pătrați în Slobozia. El a mai declarat o casă de vacanță de 242 de metri pătrați în Mila 23, tot în cotă de 50%. La capitolul bani, în declarația citată apar conturi și depozite bancare în lei și euro, inclusiv 103.631 de lei într-un cont curent, un depozit de 308.457 de lei și un depozit de 5.348 de euro.

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Marian Neacșu a mai declarat acțiuni la firme precum Estrella Imex SRL, Pui de Carne SA și Delta Travel SRL, dar și împrumuturi acordate unor societăți și PSD. La venituri, în declarația din 2024 apar 179.372 de lei de la Secretariatul General al Guvernului, 252.542 de lei indemnizație de la Exim Banca și 30.000 de lei dividende de la Delta Travel SRL.

Sorin Cîmpeanu, propus ministru la Apărare

Sorin Cîmpeanu este propus ministru al Apărării Naționale, deși cariera sa publică este legată mai ales de educație, agricultură și mediul universitar. Potrivit CV-ului oficial, Sorin Cîmpeanu este rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și președinte al Consiliului Național al Rectorilor. A fost de mai multe ori ministru al Educației și a avut și funcții parlamentare, inclusiv de vicepreședinte al Senatului.

În noiembrie 2015, după demisia lui Victor Ponta, Sorin Cîmpeanu a fost pentru scurt timp premier interimar. Tot atunci a fost și vicepremier și ministru interimar al Afacerilor Interne, după demisia lui Gabriel Oprea. Experiența sa profesională de bază este însă în zona agronomiei, îmbunătățirilor funciare și mediului universitar, nu în zona militară sau de apărare.

Politician trecut prin mai multe partide

Sorin Cîmpeanu a trecut prin mai multe formule politice înainte de a ajunge în PNL. A fost ales parlamentar pe listele ALDE, a fost apoi în Pro România, partidul fondat de Victor Ponta, iar ulterior a ajuns în PNL.

Această traseistică politică a fost readusă în discuție în ultimele zile, după ce Cîmpeanu a anunțat că îl susține pe Adrian Veștea pentru funcția de premier și a spus că excluderea acestuia din PNL ar fi o abordare nepotrivită.

Scandalul de plagiat care l-a scos din Guvern

Cea mai mare controversă publică legată de Sorin Cîmpeanu rămâne scandalul de plagiat din 2022. PressOne a publicat atunci o anchetă semnată de Emilia Șercan, în care Sorin Cîmpeanu era acuzat că și-a însușit 13 capitole, adică 92 de pagini, dintr-o lucrare semnată anterior de alți doi profesori de la USAMV.

La câteva zile după publicarea anchetei, Sorin Cîmpeanu a demisionat din funcția de ministru al Educației. El nu și-a recunoscut vina în mesajul de demisie și a invocat „scandalul” produs în jurul legilor educației. După plecarea de la minister, Sorin Cîmpeanu a revenit la conducerea Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Ce avere a declarat Sorin Cîmpeanu

În declarația de avere depusă în 2025, Sorin Cîmpeanu a menționat, împreună cu soția, un teren intravilan de 1.479 de metri pătrați în Otopeni, dobândit în 2013, în cotă de 50%. La capitolul clădiri, apar un apartament de 72 de metri pătrați, o casă de locuit de 486 de metri pătrați în Otopeni și două apartamente moștenite în București, de 64 și 49 de metri pătrați.

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Sorin Cîmpeanu a declarat și trei mașini: o Dacia din 1980, un Fiat din 1973 și un BMW din 2013.

În conturi și depozite apar sume în lei, euro și dolari, inclusiv 26.105 euro într-un cont curent, un depozit de 125.000 de euro, un alt depozit de 22.500 de euro, dar și sume mai mici în lei și dolari. La venituri, Sorin Cîmpeanu a declarat 393.367 de lei de la USAMV București pentru activitate managerială, didactică și de cercetare, 24.804 lei de la Academia de Științe Agricole și Silvice și 152.974 de lei de la Senat, ca vicepreședinte al Senatului și senator. Soția sa a declarat 185.652 de lei din activitate didactică și de cercetare la USAMV București.

Două ministere-cheie, doi politicieni cu trecut controversat

Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării Naționale sunt printre cele mai importante portofolii din orice guvern. Primul coordonează ordinea publică, siguranța internă, Poliția, Jandarmeria, Poliția de Frontieră și situațiile de urgență. Al doilea răspunde de Armata Română, bugetul de apărare, relația cu NATO și pregătirea militară a țării.

În lista Guvernului Veștea, aceste ministere ajung la doi politicieni cu experiență politică mare, dar și cu episoade controversate în trecut: Marian Neacșu, fost condamnat penal și ulterior reabilitat, și Sorin Cîmpeanu, fost ministru al Educației care a demisionat după acuzațiile de plagiat.

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