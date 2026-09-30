Ionuț, un ciobănaș din Bistrița, dat dispărut după ce a plecat cu turma de oi la păscut, dar animalele s-au întors singure

Ionuț Alin Constantin, un tânăr de 19 ani din comuna Runcu Salvei, județul Bistrița-Năsăud, este căutat de polițiști, Salvamont și zeci de voluntari. Ciobănașul a plecat cu oile, dar animalele s-au întors singure, relatează Știrilekanald.ro și portalul local de știri Bistrițeanul.ro.

Familia tânărului cioban a intrat în alertă când oile s-au întors singure

Mobilizare de proporții în comuna Runcu Salvei din județul Bistrița-Năsăud. Zeci de voluntari, polițiști și salvamontişti caută un tânăr în vârstă de 19 ani, Ionuț Alin Constantin, care a dispărut după ce a plecat pe munte cu turma de oi.

Familia tânărului a intrat în alertă în momentul în care animalele s-au întors singure la gospodărie, fără cioban. Văzând că băiatul nu mai apare, rudele au cerut ajutorul autorităților locale în cursul dimineții.

Primarul comunei a transmis un mesaj după dispariția lui Ionuț

Primarul comunei Runcu Salvei, Daniel Pop, s-a alăturat imediat acțiunilor de teren și a explicat că suprafața pe care se desfășoară verificările este extrem de extinsă, iar vegetația densă îngreunează vizibilitatea. În prezent, aproximativ 40 de persoane participă la căutările din zonă.

„A plecat ieri cu oile- că ei asta fac, sunt oieri și nu s-a mai întors. S-au întors doar animalele. Dimineață, membrii familiei lui au venit la mine și mi-au spus, și am sunat la poliție. A venit un echipaj, am informat.

Acum ne-am mobilizat să îl căutăm. Suntem vreo 20 deja, și am înțeles că vor mai veni. Îl căutăm și ne gândim inclusiv la cel mai negru scenariu. Zilele trecute, în zonă a fost văzută o ursoaică cu pui…

Am cerut inclusiv ajutorul celor de la Salvamont, care vin cu o dronă cu termoviziune și sperăm să îl găsim. Să i se fi terminat doar bateria la telefon și să fie bine undeva. Dar suprafața e foarte mare și vegetația e deasă”, a declarat primarul pentru portalul local de știri.

Echipele de intervenție îl caută pe tânărul de 19 ani cu dronele

Autoritățile iau în calcul toate ipotezele, inclusiv posibilitatea ca tânărul să fi rămas fără baterie la telefon într-o zonă fără semnal sau să fi suferit un accident. Echipele nu exclud nici varianta ca tânărul să fi fost rănit de animalele sălbatice din zonă.

Echipa Salvamont intervine în sprijinul polițiștilor și al voluntarilor cu o dronă echipată cu senzor de termoviziune, utilă pentru survolarea zonelor greu accesibile. Până în acest moment, echipele de intervenție nu au identificat indicii care să conducă la localizarea tânărului.

Persoanele care au informații relevante sau care l-au văzut pe Ionuț Alin Constantin sunt rugate să apeleze de urgență numărul unic 112 pentru a ajuta echipele de salvare.