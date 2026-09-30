Tumoră de 10 kg, extirpată din abdomenul unui bărbat de 56 de ani, în Brăila: îi mutase ficatul, rinichiul drept și intestinele

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Un bărbat de 56 de ani din Brăila a fost salvat de medici după o operație în care i-a fost extirpată o tumoră de 10 kilograme. Intervenția a avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brăila și a fost descrisă ca fiind extrem de complexă, relatează publicația locală Ziarul Amprenta.
Tumora, cu dimensiuni 30/25 cm și o greutate de 10 kilograme, ocupa întregul perete drept al abdomenului și deplasase organele interne – ficatul, rinichiul drept și intestinele – spre partea opusă.
Situația reprezenta un risc major pentru viața pacientului, iar intervenția a devenit o cursă contracronometru pentru echipa de chirurgi.
Grație unei pregătiri minuțioase și unei execuții precise, medicii au reușit să elimine complet formațiunea tumorală.
„Felicitări întregii echipe medicale din Secția Chirurgie Generală, medicilor anesteziști și asistentelor care au contribuit la această mare victorie pentru viață!”, a transmis conducerea spitalului din Brăila.
Potrivit Ziarului Amprenta, pacientul a avut o evoluție postoperatorie spectaculoasă. După două săptămâni de îngrijiri medicale atente, bărbatul a fost externat și s-a întors acasă, sănătos, alături de familie.