Subvențiile APIA, în pericol

Concret, oierii din România se tem că nu vor mai putea primi subvenții APIA deoarece nu există forme juridice de funcționare și lipsește legislația pentru angajarea ciobanilor.

Subiectul a fost dezbătut sâmbătă, 21 februarie 2026, la Adunarea Națională a Ciobanilor organizată la Jina, județul Sibiu, unde Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, a atras atenția asupra riscurilor legislative și financiare care ar putea afecta sectorul oieritului.

Oierii sunt îngrijorați de posibila restricționare a accesului la subvenții pe motiv că activitatea lor nu este fiscalizată.

Deși discuțiile despre eliminarea eligibilității persoanelor fizice la plăți directe s-au intensificat, nu există propuneri legislative concrete în această direcție. Emil Dumitru a explicat că problema provine din constatările Comisiei Europene, care a cerut justificări pentru plățile mari către fermieri persoane fizice.

„Este o constatare a unei misiuni de audit în care sunt fermieri, mai ales în zona vegetală, care dețin peste 1.000 de hectare și le declară pe persoană fizică. Acest lucru a făcut ca România să fie solicitată să justifice de ce plătim unui fermier persoană fizică 1.250.000 de lei”, a declarat Emil Dumitru, citat de AgroIntel.

Modelul maghiar: carnetul de zilier

În ceea ce privește angajarea legală a ciobanilor, Emil Dumitru a propus adoptarea unui model similar celui din Ungaria, unde există o legislație simplificată pentru zilieri.

În această țară, fermierii cumpără „buline”/credite” de la Inspectoratul de Muncă și le aplică zilierilor pentru fiecare zi de lucru.

„Trebuie să vă spun că de la anul, inspectorii ITM care vă vor călca fermele și nu vor găsi o legislație aplicabilă vă vor aplica o amendă, riscați să pierdeți subvenția. (…) Trebuie să găsim soluții să adoptăm o legislație cât mai flexibilă pentru ce înseamnă Legea zilierilor. În Ungaria există un carnet de zilier unde în fiecare zi i se aplică o bulină când vine la lucru. Bulinele respective, care sunt de valoare, le cumpără fermierul de la Inspectoratul de Muncă Județean, în funcţie de cât consideră că are oameni la muncă și apoi aplică în fiecare zi acelui angajat, lucrător, acea bulină. Dacă nu vom reuși să găsim o legislație cât mai flexibilă, dumneavoastră veți fi vulnerabili”, a avertizat Dumitru.

Dificultăți în angajarea ciobanilor

Problema angajaților de la stână a fost abordată și de Maniu Vonica, președintele Uniunii Oierilor din România, în cadrul emisiunii „Agrostrategia” de la TVR 1. Vonica a evidențiat dificultatea angajării ciobanilor din cauza instabilității forței de muncă.

„Nu poți să angajezi oameni pe care astăzi îi găsești, dar vin fără buletin, fără acte, iar în trei zile au fugit, au plecat. (…) Am auzit să se stabilească pentru un număr de animale, un număr de oameni – un om la 300, la 500 sau la 1.000 de capete, să fie o sumă forfetară. Noi vrem să respectăm legea, dar nu poți în situația de acum”, a explicat Vonica.

Oierii cer sprijinul Ministerului Muncii și al Ministerului Agriculturii pentru identificarea unei soluții legislative care să simplifice angajarea ciobanilor și să asigure accesul continuu la subvențiile APIA.

Recent, o grevă anunțată de angajații din administrația a afectat campania de subvenții agricole, asta pentru că fermierii ar fi trebuit să-și actualizeze datele în Registrul Agricol pentru a obține adeverințele necesare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE