Şeful Executivului a fost întrebat ce răspuns va da ţara noastră, până pe 25 martie, propunerilor fixate în decizia CEDO referitoare la cuplurile formate din persoane de acelaşi sex.

„Nu e pregătită societatea românească pentru o decizie în acest moment. Nu este nici prima (decizie CEDO – n.r.), nici ultima care condamnă. România a fost condamnată şi pentru tratamentul din închisori. Nu este una dintre priorităţile mele şi, repet, nu cred că România este pregătită în acest moment”, a afirmat Ciolacu.

„Nu sunt un om obtuz, face parte din lume, nu am nicio reţinere, am prieteni care au relaţii cu un alt bărbat, nu am nicio problemă, eu vorbesc acum din punctul de vedere al primului-ministru”, a mai sus șeful executivului.

Întrebat dacă România „va încălca această hotărâre a CEDO”, premierul a răspuns: „Nu este nici prima, nici ultima, dar eu consider că societatea românească încă nu este pregătită pentru acest lucru”.

În 23 mai, CEDO a constatat faptul că România a încălcat articolul 8 al convenției care protejează viața privată și de familie.

Cazul a fost adus în fața Curții de 42 de persoane, adică 21 de familii formate din persoane de același sex, care au dat în judecată statul român din cauza lipsei de recunoaștere și protecție legală.

Ulterior, Guvernul României a contestat decizia, însă CEDO a respins solicitarea României de rejudecare a cauzei.

