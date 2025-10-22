Ultima organigramă prevede 48 de angajați

Comuna Nadeș cu 2.400 de locuitori are datorii către ANAF de 8.570.000 de lei, a anunțat instituția la sfârșitul lunii august.

Potrivit ANAF, suma totală a datoriilor fiscale restante ale instituțiilor și autorităților publice era de 582.901.355 de lei.

În ultima organigramă (care nu a mai fost actualizată din 2020) se arată că primăria are nevoie de 48 de angajați pentru a funcționa. La acea dată, pe lângă primar, existau 10 funcții de execuție și 29 de angajați „personal contractual”. Totodată, mai figurau 9 locuri vacante, nu știm dacă s-au ocupat între timp.

Pe lângă salariu, angajații primesc 50% în plus dacă lucrează cu fonduri europene, iar cei care au ctivități de control financiar încasează 10%.

Actualul primar, Sînpetean Alexandru Grigore și-a mărit salariul cu 2.300 de lei în doar un an. Potrivit declarației de avere din 2024, el a declarat un salariu de 9.300 de lei net, în condițiile în care cu un an înainte, el încasa 7.000 de lei.

Situația administrației publice locale înainte de marea „reformă”

În ultimii ani, numărul salariaților la stat a tot crescut, deși Guvernul Ciucă, apoi Guvernul Ciolacu au venit cu măsuri prin care, cel puțin teoretic, a avut loc înghețarea angajărilor. În urma atitudinii relaxate a foștilor premieri, acum noua echipă de la Palatul Victoria trebuie să urmărească reducerea posturilor bugetare și concedieri.

Ilie Bolojan a solicitat trimiterea acasă a aproximativ 13.000 de bugetari din administrația publică locală, în timp ce lideri din teritoriu cer ca Executivul să caute măsuri în oglindă și pentru administrația centrală, în condițiile în care până acum reprezentanții Coaliției au evitat această abordare.

În continuare social-democrații evită soluția unor concedieri, fiind mai degrabă adepții unei „cârpeli” bugetare prin reducerea fondurilor de cheltuieli cu 10%, dar fără a pune pe liber angajați atât din administrația locală, cât și de la centru.



