Ciprian Ciucu a scris în CV că a fost lector la Universitatea București, deși este fals. Reacția primarului Capitalei

În replică, Universitatea București a transmis marți, 30 decembrie, că Ciprian Ciucu a fost colaborator extern și cadru didactic asociat, plătit cu ora, pe perioadă determinată, pentru „o poziţie fracţie dintr-un post vacant de lector”.

Apoi, informaţia de pe site-ul Primăriei Capitalei a fost corectată, în sensul că postul de „lector” a fost înlocuit cu cel de „cadru didactic asociat”.

La rândul său, Ciprian Ciucu a transmis pe Facebook că „unul dintre lucrurile pe care le detest este impostura” și că „se pare că am fost impostor fără să-mi dau seama, sau cel puțin un ziarist crede acest lucru. Oi fi fost…”.

Primarul Capitalei a susținut apoi că Universitatea București i-a spus să treacă „lector”. „Am trecut în CV poziția de lector pentru faptul că am predat 6 ani la Universitatea din București, fiind, de fapt, pe o poziție de profesor asociat, pe o fracție dintr-un post vacant de lector. Îmi aduc aminte că am întrebat conducerea universității, dar eu ce pun în CV, pentru că profesor asociat sună prea pompos? O astfel de denumire era în mintea mea o titulatură rezervată somităților. Mi-au răspuns că sunt încadrat pe postul de lector și să trec lector”, a explicat prim-vicepreședintele PNL.

„În mintea mea chiar era corect ce am pus în CV. Nu aveam habar, de fapt, acum aflu, din interpretarea ziaristului, că nu aș fi avut dreptul să folosesc titulatura de lector. Așa o fi! Corectez”, a mai scris Ciucu.

Amintim că Ciprian Ciucu, 47 de ani, a devenit noul primar al Capitalei în urma alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. El a terminat cu un avans de 14% față de locul 2, ocupat de Anca Alexandrescu, în timp ce Daniel Băluță s-a clasat abia pe locul 3, la 15% distanță de Ciucu.