George Micu a fost numit în poziția de Director General al ADI TPBI

„Astăzi, la propunerea mea, a încetat contractul de Director General al ADI TPBI al domnului Vladimir Ghițulescu și a fost numit în această poziție dl. George Micu. În acest moment, ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov. 

Practic, este autoritatea care auditează STB și care decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun și cât costă. Decide „pe unde se învârte roata și cât ne costă pe kilometru învârtitul roții”, a transmis Ciprian Ciucu pe Facebook.

Cine este George Micu

„George Micu este inginer și manager cu peste 35 de ani de experiență în transportul feroviar din România, cu un parcurs care îmbină conducerea executivă a unor companii naționale strategice cu expertiza de reglementare la nivel european”, a scris Ciucu.

Conform postării, acesta a condus ca Director General, atât SNTFM „CFR Marfă” SA, cât și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

„Absolvent al Facultății de Transporturi din Institutul Politehnic București, a condus, ca Director General, atât SNTFM „CFR Marfă” SA, cât și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA. A demonstrat o capacitate remarcabilă de redresare a unor companii de stat aflate în dificultate: la CFR Marfă a crescut cota de piață de la 55% la peste 60% și productivitatea cu 145% într-un an, iar la CFR SA a adus compania pe profit și a eliminat datorii de peste 321 milioane lei către bugetul de stat, respectând angajamentele față de FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană.

În ultimul deceniu a ocupat funcții de conducere în cadrul Autorității Feroviare Române (AFER), inclusiv cea de Director al Autorității de Siguranță Feroviară, iar în prezent este consilier onorific al ministrului finanțelor, analizând eficiența contractelor de servicii publice de transport de călători în baza Regulamentului European 1370/2007”, a scris Ciucu.

„George Micu reunește exact competențele necesare”

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai transmis că pentru poziția de Director General la ADI TPBI, George Micu reunește exact competențele necesare.

„Pentru poziția de Director General la ADI TPBI, George Micu reunește exact competențele necesare: experiență dovedită în conducerea de companii și autorități de transport de mare anvergură, cunoaștere aprofundată a Regulamentului 1370/2007 care guvernează contractele de servicii publice, capacitate de redresare financiară a entităților publice și abilități solide de negociere instituțională — toate esențiale pentru modernizarea și integrarea transportului public în regiunea București-Ilfov”, a mai spus acesta.

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