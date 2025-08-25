„Se ascultă unii pe alţii, se aduc argumente, sunt discuţii tehnice, nu sunt ca pe vremea lui Marcel Ciolacu. Era o hăhăială acolo… Aici vorbim de discuţii foarte aplicate, nu se stă foarte mult pe un subiect. Se discută argumentat”, a spus Ciprian Ciucu, care a plecat din Palatul Victoria la o emisiune la B1TV, potrivit news.ro.

„Apreciez că încă nu au ieşit ştiri pe surse din şedinţă. Aici era problema cu colegii de la PSD, că înainte să se termine coaliţia ieşeau ştiri pe surse, ei picau bine şi ceilalţi picau prost”, a adăugat el.

Întrebat dacă pachetul al doilea de reforme va fi asumat de Guvernul Bolojan în această săptămână, Ciucu a spus că este așteptată o decizie la şedinţa coaliţiei care încă se desfășoară: „Eu am plecat din şedinţă, urmează să revin acolo după emisiune. Probabil va fi o discuţie în care se va asuma şi un termen clar”.

Cu câteva ore mai înainte, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că PSD a decis în unanimitate în ședința Biroului Permanent să revină la şedinţele coaliţiei, dar doar pentru a discuta restanţele din Pachetul 2, legate de măsuri fiscale şi de administraţie, nu și alte subiecte.

Prin urmare, subiectul alegerilor la Primăria Capitalei nu va fi discutat, iar așa cum Libertatea a scris în premieră, social-democrații refuză ca alegerile la PMB să aibă loc în această toamnă.

Ședința de coaliție a început la ora 17.30, la Guvern, după aproape o lună de blocaj și într-un moment complicat. Guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, iar PSD a boicotat ședințele coaliției aproape o lună și a pus condiții ca să revină.

