„S-a votat în unanimitate ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei pentru a discuta exclusiv despre restanţele pe care le avem, în acest moment, în Pachetul 2 – restanţe care se referă la măsuri fiscale şi la cele din domeniul administraţiei”, a spus Sorin Grindeanu, după ședința din Kiseleff.

„Aşa cum am enunţat şi săptămâna trecută, şi în urmă cu două săptămâni, pe toate celelalte domenii din Pachetul 2 – cele care privesc eliminarea privilegiilor, pachetul pe sănătate, legea insolvenţei, propunerile care vin dinspre Ministerul Muncii, şi sunt destule – nu avem niciun fel de problemă. Astăzi, când vorbim, vorbim despre restanţe pe fiscal şi pe administraţie”, a adăugat el.

„Mergem la coaliţie pentru a discuta aceste restanţe, doar pentru Pachetul 2”, a mai spus Grindeanu.

Prin urmare, subiectul alegerilor la Primăria Capitalei nu va fi discutat, iar așa cum Libertatea a scris în premieră, social-democrații refuză ca alegerile la PMB să aibă loc în această toamnă.

Ședința de coaliție va avea loc la ora 17.30, la Guvern, după aproape o lună de blocaj și într-un moment complicat. Guvernul Bolojan urmează să își asume răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, iar PSD a boicotat ședințele coaliției aproape o lună și a pus condiții ca să revină.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE